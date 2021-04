7-dnevno povprečje okužb padlo na 932; Od 19. do 25. aprila dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih gostinskih lokalov

Ljubljan, 15. april 2021 – Včeraj, 14. april, je bilo opravljenih 4.278 PCR-testov– okuženih pa je bilo 891 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 20,8–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 24.242 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 624. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 150 oseb. Doslej je umrlo 4.138 oseb od tega včeraj 7 bolnikov. 7-dnevno povprečje okužb po svežih podatkih NIJZ-ja znaša 931.V državi je trenutno 13.451 aktivnih (znanih) primerov okužbe z novim koronavirusom.

Vredno vedeti – Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je novinarski konferenci ponovil, da so na vladni seji v sredo sprejeli nov odlok glede ponujanje blaga in storitev v Sloveniji, ki velja od 19. do 25. aprila, in sicer, da se v osmih oranžnih statističnih regijah (goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski) med 7. in 19. uro dovoli opravljanje gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih gostinskih lokalov.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 14. 4. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4278 PCR/24.242 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 891 (20,8 %)

– Št. hospitaliziranih: 624 (2 več kot včeraj)

– Št. oseb na intenzivni negi: 150 (8 manj kot minuli dan)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 55

– Št. umrlih: 7 (2 več, kot dan prej )

– 7-dnevno povprečje okužb: 931 (1021 dan prej)

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 351.020 ljudi in z dvema odmerkoma 126.764 https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/. Prebivalcem je dana možnost, da z oddajo vloge vnaprej izrazite željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče. Vaš interes bo uporabljen v sistemu naročanja na cepljenje v zdravstvenih ustanovah….https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2.927 okuženih oseb (podatek HRT). V bolnišnicah se zdravi 1.988 oseb na intenzivni negi pa jih je 179. Do danes je na Hrvaškem umrlo 6.442 osebe, samo včeraj 43. Na Hrvaškem so po poročanju tamkajšnjih medijev z prvim cepljenjem cepili 375.993 oseb, z drugim pa le 113.822, ker v primerjavi s Slovenijo bistveno man, če upoštevamo število prebivalcev v obeh državah (podatek je včerajšnji)

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 2.768 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 9.813. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 2.197 od tega 577 pa potrebujejo intenzivno nego.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

