7-dnevno povprečje okužb padlo na 801; Od 18. aprila bi državljani lahko po sklepu US organizirali shode, nekateri so to storili že včeraj

Ljubljan, 17. april 2021 – Včeraj, 16. april, je bilo opravljenih 3.652 PCR-testov– okuženih pa je bilo 766 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 20,4–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 24.220 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 629. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 151 oseb. Doslej je umrlo 4.149 oseb od tega včeraj 6 bolnikov. 7-dnevno povprečje okužb po svežih podatkih NIJZ-ja znaša 801. Po zadnjih vladnih podatkih imajo največjo pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še vedno v primorsko-notranjski (785,4) in savinjski regiji (721,9), najmanjšo pa v obalno-kraški (352,5), pomurski (480,8) in posavski regiji (488,3). Na ravni države je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev 576,3, kar je manj kot dan prej, ko je znašala 601,2.

POMEMBO JE VEDETI! – Ustavno sodišče je 15. aprila, začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi v delu, ki se nanaša na prepoved shodov. Sklep je bil predan vladi in je že objavljen v Uradnem listu. Do 18. aprila 2021 so shodi začasno še prepovedani. V primeru nadaljnjega omejevanja shodov je US vladi naložilo, da v 7 dneh sprejme novo ureditev, torej do 25. aprila. Ob tem pa mora vlada upoštevati dejstvo, da je pravica do zborovanja temeljna človekova pravica oziroma na pomen shodov za delovanje demokratične države. Če bodo zborovanja vplivala na zgoraj navedene številke, ki so v zadnjih dneh v upadanju, pa Ustavno sodišče ne prevzema nikakršne odgovornosti, ker njih »skrbi« le delovanje demokratične države. Upajmo, da je US mislilo, da to velja za prijavljene shode, in sicer skladno 42. členom ustave.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 16. 4. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 3652 PCR/33.319 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 766 (104 manj kot dan pred tem)

– Št. hospitaliziranih: 639 (10 manj kot včeraj)

– Št. oseb na intenzivni negi: 151 (1 manj kot minuli dan)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 66 (16 več kot dan prej)

– Št. umrlih: 6 (1 več, kot dan prej )

– 7-dnevno povprečje okužb: 801 (871 dan prej)

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 368.446 ljudi in z dvema odmerkoma 142.150 https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/. Prebivalcem je dana možnost, da z oddajo vloge vnaprej izrazite željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče. Vaš interes bo uporabljen v sistemu naročanja na cepljenje v zdravstvenih ustanovah….https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2.628 okuženih oseb (podatek HRT). V bolnišnicah se zdravi 2014 intenzivno nego pa potrebuje 182. Na Hrvaškem je doslej umrlo 6.523 osebe, samo včeraj 37.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 2.416 (262 – manj kot dan prej) novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 9.843. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 2.141 od tega 558 pa potrebujejo intenzivno nego (podatki so včerajšnji).

