7-dnevno povprečje okužb pada 785 (792 dan prej), a se število hospitaliziranih še vedno ne umirja

Ljubljan, 19. april 2021 – Včeraj, 18. april, je bilo opravljenih 1.605 PCR-testov– okuženih pa je bilo 234 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 14,6–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 6.576 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 652. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 157 oseb. Doslej je umrlo 4.157 oseb od tega včeraj 8 bolnikov. 7-dnevno povprečje okužb po svežih podatkih NIJZ-ja znaša 785. Po oceni NIJZ je v Sloveniji 11.883 aktivnih primerov okužb. Infektologinja Logar je zato posebej opozorila, da “kljub temu, da se sproščajo številne dejavnosti, kar nam omogoča vrnitev v normalno življenje, moramo upoštevati dodatne ukrepe, ki jih lahko izvajamo sami.“

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 18. 4. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1.605 PCR/6576 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 234 (244 manj kot dan pred tem)

– Št. hospitaliziranih: 652 (32 več kot dan prej)

– Št. oseb na intenzivni negi: 157 (6 več kot minuli dan)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 14 (42 manj kot dan prej)

– Št. umrlih: 8 (2 več kot dan prej )

– 7-dnevno povprečje okužb: 785 (792 dan prej)

Pregled po regijah in občinah – https://covid-19.sledilnik.org/embed.html#/sl/chart/Map

Pomembno za male podjetnike – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask.

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, torej tista, ki so maske prejela že v okviru prvega poziva novembra lani in tista, ki so maske prejela v okviru drugega poziva (od januarja letos dalje). Posamezno podjetje je do sedaj za vsakega zaposlenega prejelo 150 mask, po novem pa bodo podjetja lahko naenkrat prevzela petkratno število mask na zaposlenega, torej skupaj 750 mask. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS je v imenu MGRT v okviru obeh pozivov razdelila že več kot 4 od 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske.

Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 372.102 ljudi in z dvema odmerkoma 145.134 https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/. Prebivalcem je dana možnost, da z oddajo vloge vnaprej izrazite željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče. Vaš interes bo uporabljen v sistemu naročanja na cepljenje v zdravstvenih ustanovah….https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje

Po odločitvi vlade bodo v petek cepili maturante, ki so po novem uvrščeni med prednostne skupine. Teh je dobrih 18.000. Večino bodo cepili s cepivom AstraZenece, mlajše od 18 let pa s cepivom podjetij Pfizer/BioNTech. Na cepljenje se lahko prijavijo do ponedeljka do 12.00

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 410 okuženih oseb (podatek HRT). V bolnišnicah se zdravi 2179 intenzivno nego pa potrebuje 199. Na Hrvaškem je doslej umrlo 6.601 osebe, samo včeraj 39.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 2.117 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 9.895 včeraj 24. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 2.100 od tega 570 pa potrebujejo intenzivno nego.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

