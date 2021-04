Samsung na iF Design Awards 2021 osvojil kar 71 nagrad

Seul, Koreja – 20. april 2021 – Samsung Electronics je na svetovno priznanem mednarodnem forum iF Design Awards 2021 prejel 71 nagrad; in sicer 36 nagrad za produktno oblikovanje, med njima tudi dve zlati nagradi, 10 v kategoriji profesionalni koncept oblikovanja, 11 v kategoriji komuniciranje, 5 v kategoriji oblikovanje embalaže in 9 v kategoriji uporabniška izkušnja (UX), uporabniški vmesnik (UI) in oblikovanje storitev so sporočili iz Samsung Electronics Adriatic.

Zlati nagradi sta prejela BESPOKE AX9000N čistilnik zraka in BESPOKE City Color Edition zbirka panelov. BESPOKE AX9000N čistilnik zraka je bil prepoznan po svojem inovativnem konceptu, ki uporabnikom omogoča, da izberejo sprednji del čistilnika glede na svoj življenjski slog.

Dodatno, BESPOKE City Color Edition zbirka panelov je bila prepoznana po paleti barv in materialov za kuhinjske aparate, vključno s hladilniki, indukcijskimi kuhalnimi ploščami in pečicami. BESPOKE City Color Edition nudi različne barve panelov, ki navdih črpajo iz različnih mest, kot so Stockholm, Berlin in Seul.

“Pomembno je, da uporabnikom zagotovimo različne izkušnje in dodamo posebno vrednost k njihovemu življenjskemu slogu,” je povedal Dontae Lee, izvršni podpredsednik in vodja centra za korporativno oblikovanje pri Samsung Electronics. “Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za oblikovanje naprav, ki z novimi spoznanji in inovativni pristopi prispevajo k družbi in življenju uporabnikov.”



















Samsung je bil v kategoriji produktno oblikovanje nagrajen za številne naprave, tudi za:

QLED 8K televizor, ki nudi še več zaslona z zmanjšanjem ohišja;

The Premiere, izjemen projektor za domačo uporabo s trojno lasersko tehnologijo in ultra kratkim metom;

WW8000T pralni in DV8000T sušilni stroj, ki ju je mogoče postaviti enega nad drugim, enega ob drugem ali samostojno, odvisno od razpoložljivega prostora;

Galaxy Z Fold2 in Galaxy Z Flip pametna telefona, ki nudita edinstveno in inovativno uporabniško izkušnjo prepogljivih pametnih telefonov.

V ostalih kategorijah so številne Samsung naprave prijele nagrade za dostopnost in skrb za okolje, med drugim so bile nagrajene tudi:

uporabniški vmesnik pri WW8000T pralnem in DV8000T sušilnem stroju, ki omogočata enostavno uporabo in vključujeta nalepke z Braillovo pisavo ter zvočne odzive, ki najavljajo različne cikle in temperaturne nastavitve;

eko embalaža – trajnostna embalaža izdelkov, ki omogoča lažje upcikliranje embalaže.

iF Design Award 2021 zmagovalci so bili najavljeni prek iF Design spletne strani in aplikacije. Za več informacij obiščite https://ifworlddesignguide.com.