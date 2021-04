7-dnevno povprečje okužb v Sloveniji 684 (706 dan prej); Od jutri brez omejitev prehajanj po regijah v soboto odprtje teras lokalov po vsej državi

Ljubljan, 22. april 2021 – Včeraj, 21. april, je bilo opravljenih 4.258 PCR-testov– okuženih pa je bilo 745 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 17,5–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 25.628 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 620. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 154 oseb. Doslej je umrlo 4.178 oseb od tega včeraj 11 bolnikov. 7-dnevno povprečje okužb po svežih podatkih NIJZ-ja znaša 684. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vodja strokovne svetovalne skupine Mateja Logar, se v Sloveniji stanje novoodkritih okužb umirja, še vedno pa vztraja precejšen pritisk na bolnišnice.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 21. 4. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4258PCR/25.628 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 745

– Št. hospitaliziranih: 620 (11 manj kot dan prej)

– Št. oseb na intenzivni negi: 154 (1 manj kot minuli dan)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 59 (3 manj kot dan prej)

– Št. umrlih: 11 (7 več kot dan prej )

– 7-dnevno povprečje okužb: 684 (706 dan prej)

Na podlagi ocene trenutnih epidemičnih razmer in mnenja svetovalne skupine je vlada v sredo sprejela odločitev, da je država, glede na veljavni načrt sproščanja ukrepov, v oranžni fazi. Epidemiološka slika v državi se je dovolj izboljšala, da je vlada v sredo na seji odločila, da bo od petka dovoljeno prehajanje med regijami in zbiranje do 10 ljudi.

V soboto je predvideno odprtje teras lokalov po vsej državi, v pomurski, goriški in obalno-kraški regiji bi lahko prebolevniki, cepljeni in tisti z negativnim testom uporabljali tudi notranje prostore lokalov.

V ponedeljek bodo začeli obratovati tudi nastanitveni obrati, ki ponujajo do 30 sob. Ob tem se bodo lahko odprli tudi avtokampi. V rumenih regijah bodo od ponedeljka lahko ponujali storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 387.213 ljudi in z dvema odmerkoma 156.496 https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/. Prebivalcem je dana možnost, da z oddajo vloge vnaprej izrazite željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče. Vaš interes bo uporabljen v sistemu naročanja na cepljenje v zdravstvenih ustanovah….https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2.885 okuženih oseb (podatek HRT). V bolnišnicah se zdravi 2229 intenzivno nego pa potrebuje 226. Na Hrvaškem je doslej umrlo 6.738 osebe, samo včeraj 46.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 2.405 novih okuženih oseb. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 2.107 od tega 556 pa potrebujejo intenzivno nego. Avstrija je v četrtek, 22. aprila, 407 dni po prvi smrti za covid-19, prebila žalostno mejo 10.000 smrtnih primerov.

