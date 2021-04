Ljubljana, 23. april 2021 – Danes obeležujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic, in sicer potem, ko je, ko je Organizacija Unesco pred 26-leti na današnji dan leta 1995 v Parizu 23. april razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic.

Ob pomembnem dnevu za knjigo in predvsem vse nas so pri Unescu zapisali, da so se knjige v letu pandemije izkazale kot močno orodje v boju proti izolaciji. Poskrbele so za krepitev vezi med ljudmi, širjenje obzorij ter spodbujale k razmisleku in ustvarjalnosti.

Predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc je v poslanici poudaril, da knjige potrebujemo ter, da je največ, kar nam lahko dajo je to, da jih lahko preberemo. Ob tem pa sporočil, da ni samoumevno, da imamo le dobre knjige ampak je ob branju le teh pomembno tudi to, da jih tudi kupujemo. Zato Društvo slovenskih pisateljev s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, več kot 50 založniki, Javno agencijo za knjigo RS, splošnimi knjižnicami ter številnimi občinami in lokalnimi partnerji z vseslovensko pobudo vabi k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige.

Vsak dan je dan za knjigo. Podarimo si jih ob svetovnem dnevu knjige!















V Sloveniji bosta dan posvečen knjigi in avtorski pravic zaznamovala Sejem s kavča in Noč knjige.

In še to! Ob prazniku knjige pa Društvo slovenskih pisateljev na svoji Facebook strani pripravlja tudi dvodnevni virtualni program, v katerem v ponovni ogled ponujamo izbrane vsebine naših osredjih spletnih produkcij preteklega leta – predavanja z webinarja o avtorskih pravicah, premiero literarnih portretov Dom v jeziku Slovenske pisateljske poti, dogodek programa DSP na e-Slovenskem knjižnem sejmu, filmski portret avtorja v središču 35. Vilenice in večerna branja 25. Slovenskih dnevov knjige. Spletno dogajanje na svetovni dan knjige in avtorskih pravic otvarja poslanica predsednika Društva slovenskih pisateljev Dušana Merca, vabimo pa tudi k sodelovanju v mednarodni spletni solidarnostni akciji #zavsakoknjigo #behindeverybook.

Virtualni program Društva slovenskih pisateljev ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic

Petek, 23. 4.

Celodnevna mednarodna spletna solidarnostna akcija #zavsakoknjigo #behindeverybook

Za vsako knjigo stoji avtor, pisatelj, prevajalec, življenje. Društvo slovenskih pisateljev se pridružuje pobudi Sveta evropskih pisateljev/European Writers’ Council, da opozori na vlogo avtorjev kot ključnih členov knjižne verige in stebrov svobode govora. Več o pobudi.



10.00-13.00

Dom v jeziku. Premiera literarnih portretov prejemnikov literarnih nagrad 2019 in 2020 v okviru projekta Slovenska pisateljska pot: ANDREJ E. SKUBIC (nagrada večernica 2019), BRONJA ŽAKELJ (nagrada kresnik 2019), LIDIJA DIMKOVSKA (nagrada velenjica – čaša nesmrtnosti 2020), VESNA LEMAIĆ (nagrada novo mesto 2019), MARCEL ŠTEFANČIČ, jr. (Rožančeva nagrada 2019), KAJA TERŽAN (Jenkova nagrada 2019) in Jana Bauer (nagrada desetnica 2020).



17.00

Po poti stripa in kitare. Pogovor MATEJA KRAJNCA s striparjem in glasbenikom MARTINOM RAMOVEŠEM, ki je nastal v okviru programa DSP na e-Slovenskem knjižnem sejmu 2020.



19.00

Prostost sveta. Dan VINKA MŐDERNDORFERJA, pisatelja, slovenskega avtorja v središču 35. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica 2020. Portretni film.



20.00-21.30

Večerna branja slovenske literature za lahko noč, ki so nastala pod okriljem 25. Slovenskih dnevov knjige 2020: SAŠA PAVČEK, FERI LAINŠČEK, MATJAŽ PIKALO, ANDREJ BLATNIK, ANA PORENTA, META KUŠAR, LIU ZAKRAJŠEK, PETER REZMAN, DAVORIN LENKO, ALEŠ MUSTAR, CVETKA BEVC, MAJA GAL ŠTROMAR, LELA B. NJATIN, MATEJ KRAJNC, ALEŠ JELENKO, LARA PAUKOVIĆ, TOMAŽ LAPAJNE DEKLEVA, LAURA REPOVŠ, JON GASPARIČ, ROMAN ROZINA, ANDREJ ŠTEPEC, TOMO PODSTENŠEK, GREGA ULEN, VARJA BALŽALORSKY ANTIĆ, IVAN ANTIĆ, ANDREJ MEDVED in EVA ŠKOFIČ MAURER. /Objavo pripravila: ATS/Foto: arhiv LN