Priporočilo Zdravniška zbornica Slovenije za prihajajoče praznike

Ljubljana, 23. april 2021. V Sloveniji je v zadnjih dneh opazen trend zmanjševanja bremena epidemije, zato se postopoma rahljajo tudi ukrepi. Zdravniška zbornica Slovenije v prihajajočih dneh, ko nas čaka tudi nekaj praznikov, poziva vse naj bodo vsled po dolgem času odprtih teras in lokalov previdni in samoiniciativno previdni. Vse to nas kot družbo navdaja z veseljem in optimizmom. Zdaj tudi vemo o virusu že veliko več, kako se prenaša in kateri so tisti potrebni zaščitni ukrepi, ki virusu preprečujejo širjenje.

Prav zato v prihajajočem bolj sproščenem tednu ob vseh teh pozitivnih spremembah Zdravniška zbornica Slovenije prebivalce Slovenije poziva vse prebivalce Slovenije, da naj bodo še naprej odgovorni in se še vedno dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (maske v zaprtih prostorih, higiena rok in kašlja, vzdrževanje razdalje, zračenje prostorov).

Tudi pri odločanju o prehodih meje naj še vedno velja načelo previdnosti. Smiselno je, da premislimo o potovanju v tujino, predvsem na območja s slabšo epidemiološko sliko. Tja potujemo le, če je res nujno.

Po povratku iz tujine pa se testirajmo, se – če je le možno – vsaj za nekaj dni osamimo in se opazujmo ter nato ponovno testiramo, preden se vrnemo v delovna okolja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost bomo tako zaščitili svoje bližnje, sodelavce in poskrbeli, da bo tudi po praznikih trend širjenja epidemije v Sloveniji še naprej v upadanju, kar mora biti naš skupni cilj in želja. Poleg tega pa bomo s tem poskrbeli tudi za ranljive skupine in vse tiste z večjim tveganjem, ki še čakajo na cepljenje in jih morebitna okužba lahko resno ogrozi.

Če morda niste bili pozorni – V soboto, 24. aprila, se bodo glede na odlok Vlade RS lahko odprli vrtovi in terase gostinskih lokalov po vsej državi, v regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov do 19. ure. V ponedeljek, 26. aprila, bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati do 30 sob ne glede na velikost obrata, pod pogoji testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju. Nastanitvene kapacitete bodo tako lahko pod opredeljenimi pogoji ponovno sprejele turiste./LN