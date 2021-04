SPIRIT Slovenija predstavlja 22 novih ambasadorjev slovenskega gospodarstva

Ljubljana, 23. april 2021 – Družina ambasadorjev slovenskega gospodarstva je od današnjega dne bogatejša za 22 uglednih podjetij, ki vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Vseh 41 ambasadorjev bo s svojimi prebojnimi rešitvami, ki podpirajo zgodbo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije, aktivno vključenih v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih trgih.

SPIRIT Slovenija je konec letošnjega februarja na svoji spletni strani objavil javni poziv, s katerim je slovenska podjetja povabil k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Agencija je želela s pozivom povečati nabor t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva – zeleno, ustvarjalno in pametno.

Med ponosne glasnike so bila imenovana naslednja podjetja: Acies Bio, Arctur, AV Living Lab, Biosistemika, raziskave in razvoj, Domel, Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje, Duol inženiring, Elaphe pogonske tehnologije, Eles, Fotona, genEplanet osebna genetika, Iskra, Iskraemeco, JUB, Medex. Kronoterm, Magneti Ljubljana, Marles hiše Maribor, Optotek, Podkrižnik specialna kovinska industrija TPV Automotive, Tovarna avtomobilskih komponent in Varis Lendava.

»Na SPIRIT Slovenija si nenehno prizadevamo za spodbujanje konkurenčnosti slovenskih podjetij v mednarodnem okolju. Pri tem se močno zavedamo pomena doslednega pozicioniranja državne blagovne znamke na tujih trgih ter utrjevanja prepoznavnosti vseh konkurenčnih prednosti, ki jih želimo komunicirati. Podjetja namreč veliko lažje vstopijo na trge, kjer država uživa visoko stopnjo prepoznavnosti in ugleda,« je ob imenovanju novih ambasadorjev povedal dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija. »Slovenska podjetja, njihovi izdelki in storitve po svetu slovijo po visoki kakovosti, kljub vsemu pa so se razmere v svetu zaradi pandemije korenito spremenile, zato bo utrjevanje prepoznavnosti našega gospodarstva na tujih trgih še toliko bolj pomembno. Verjamemo, da bo skupna promocija z ambasadorji in njihovimi uspešnimi gospodarskimi zgodbami pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo,« je še dodal.

Namen projekta ambasadorstva nacionalne kampanje je z aktivno vzajemno promocijo SPIRIT Slovenija in ambasadorjev dodatno pripomoči k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu kot tudi posameznih podjetij, ki so ustvarila prebojne gospodarske rešitve. Prebojne rešitve ambasadorjev bo agencija vključila v mednarodno komunikacijsko kampanjo ter promocijske aktivnosti, s katerimi bo izvajala promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. Gre za aktivno predstavitev prebojnih gospodarskih rešitev, ki podpirajo zgodbo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije ter trajnostno naravnanega poslovanja, kar je sporočilo slovenskega gospodarstva tujim investitorjem ter tujim kupcem slovenskega blaga in storitev. Prebojne rešitve izbranih slovenskih podjetij bodo vključene v krovna image komunikacijska sporočila, ambasadorji bodo prav tako vabljeni k sodelovanju na poslovnih dogodkih, poslovnih delegacijah kot tudi online konferencah in predstavitvah za potencialne tuje partnerje in tuje investitorje, ki jih organizira SPIRIT Slovenija. Od izbranih ambasadorjev se pričakuje tudi aktivno podporno promocijo preko lastnih oglaševalskih in promocijskih aktivnosti, ki bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

S prvim pozivom so bila lani med ambasadorje slovenskega gospodarstva imenovana naslednja podjetja in organizacije: Akrapovič, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, SETCCE in SWARCO LEA./LN