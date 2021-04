Če vas zanima 100 najlepših gradov na svetu

Ljubljana, 29. april 2021 – Založba Mladinska knjiga je na svoje police postavila zanimivo knjigo, v kateri je predstavljeno 100 najlepših gradov na svetu. Gre za knjigo, ki z izčrpnim besedilom in bogatim slikovnim gradivom, bralcu, tudi v teh ne prav prijetnih časih omogoča ogled 100 najlepših gradov na svetu in mu omogoča res zanimivo “potovanje po svetu”, kar doma.

Knjiga 100 najlepših gradov na svetu predstavlja poleg klasičnih evropskih gradov tudi izjemne japonske in kitajske trdnjave, afriške puščavske citadele in indijske utrdbe. Kljub različnim zgodovinskim oblikam in značilnostim vsaka v knjigi predstavljena stavba veličastno odseva značaj in zgodovinsko dediščino države, ki ji pripada.

V prestižni izbor najlepših gradov po svetu pa so avtorji uvrstili tudi slovenska gradova, in sicer Blejski in Predjamski grad.

Knjiga na 256 straneh zagotavlja številne namige za čase, ko bomo spet lahko brezskrbno potovali po svetu in spet lahko spoznavali lepote preteklosti, ki so ohranjanje za sedanje, a tudi za prihodnje rodove. Naša največja založba pa se je potrudila, no to je storila s pomočjo prevajalke Klementine Logar, da lahko tudi slovenski ljubitelji svetovnih znamenitosti spoznajo te v svojem jeziku izvirnik – 100 Most Beautiful Castles of the Word (100 najlepših gradov na svetu).













No, da ne boste rekli, da vam ponujamo le »ležeče« potovanje po svetu vam priporočamo, da v živo skočite do domačih gradov, in sicer do Blejskega in Predjamskega, ki so jo, kot že rečeno, avtorji uvrstili med naj gradove na svetu. Čeprav si ju boste te dni lahko ogledali le od zunaj, a je tudi to že nekaj ob teh neprijetnih časih. Da pa boste bolje spoznali ta naša bisera, ki nista edina znamenita gradova v Sloveniji (tu je pregled gradov na Slovenskem) pokukajte na aktivni povezavi s klikom imeni naših dveh gradov.

Saj res, še to smo pozabili! »Potovanje« s pomočjo knjige 100 najlepših gradov na svetu, seveda, če knjigo želite imeti, vas bo “obisk” posameznega gradu stal 50 centov. Torej, zadaj veste vse!/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN/iz knjige 100 najlepših gradov na svetu