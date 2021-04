Letošnji teden Evrope v znamenju konference o prihodnosti Evrope

Ljubljan, 29. april. 2021 – Pisarna Evropskega parlamenta in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ob letošnjem tednu Evrope pripravljata niz dogodkov za državljanke in državljane. Njihova rdeča nit bo konferenca o prihodnosti Evrope, ki se bo na vseevropski ravni začela na dan Evrope, 9. maja, v Strasbourgu.

Aktivnosti v okviru dneva Evrope so letos razširili na ves teden; začele se bodo v ponedeljek, 3. maja, na svetovni dan svobode tiska, ko bo Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v Studiu Evropa gostila spletno razpravo o medijih v EU. Poleg poslank in poslancev Evropskega parlamenta bodo v razpravi sodelovali tudi predstavniki mednarodnih novinarskih združenj. Med drugim bo govora o napovedanem novem evropskem zakonodajnem predlogu o medijski svobodi.

V četrtek, 6. maja, ob 20. uri bosta Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Pritličje gostila spletni dogodek Novi evropski Bauhaus: kulturni, okoljski in socialni preporod Evrope? Dogodek je del cikla Stre(a)manja, pogovoru, ki ga boste lahko spremljali na Facebooku in You Tubu, pa bo sledil še d.j. koncert v živo. Novi evropski Bauhaus je ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda Evropske komisije, katere cilj je oblikovati nove načine trajnostnega bivanja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije.

V soboto, 8. maja, bo Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s Pisarno Evropskega parlamenta v Slovenji pripravil evropski lov na zaklad. Sodelujoči se bodo sprehodili po ulicah v središču Ljubljane in se ob iskanju zaklada ustavili ob pomembnih stavbah, ki so pomagale graditi EU ali pa so bile zgrajene s pomočjo evropskih sredstev.

Na dan Evrope, 9. maja, bo v Strasbourgu potekal dogodek ob začetku konference o prihodnosti Evrope. Dogodek bo potekal v živo kot tudi preko spleta s sodelovanjem državljank in državljanov ter nastopi predsednikov treh institucij EU ter francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Obarvan bo tudi s kulturnim programom.

V nedeljo zvečer ob 20. uri je izraženo vabilo pred televizijske zaslone, saj bo Televizija Slovenija na svojem drugem programu v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji predvajala zabavno oddajo Dan Evrope pri vas doma. Nastopili bodo Matevž Šalehar – Hamo, Aleksandra Ilijevski, Lara Love, JAMirko, Aco Biščević, Metod Banko, Ana Bezjak, Neža Vasle, Boštjan Gombač, Momento Cigano, Simfonični orkester RA Slovenija in Bernarda Žarn. Iz Bruslja se bo oglasila Mojca Mavec, ki bo z gosti govorila o konferenci o prihodnosti Evrope. Ponovitev oddaje bo v soboto, 15.maja, ob 18. uri na drugem programu Televizije Slovenija.

V ponedeljek, 10. maja, bo Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v Studiu Evropa gostila spletno razpravo, namenjeno evropskemu socialnemu vrhu, ki bo 7. maja potekal v portugalskem Portu. Razprava bo razdeljena v dva dela; v prvem bodo sodelujoči, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki Vlade RS, socialnih partnerjev in strokovnjaki povzeli zaključke srečanja v Portu, v drugem pa bo govora o mladih v EU. V razpravi bodo sogovorniki v luči konference o prihodnosti Evrope predstavili ideje in pobude glede razvoja in nadgradnje EU na socialnem področju, ki je trenutno večinoma v pristojnosti držav članic

Dan Evrope pa bo obeležila tudi nova generacija točk EUROPE DIRECT 2021-2025, ki vas v vašem lokalnem okolju (Koper, Novo mesto, Hrastnik, Celje, Maribor in Murska Sobota) brezplačno informira in odgovarja na vaša vprašanja o EU. Več informacij na www.europedirect.si

Različne aktivnosti ob tednu Evrope bodo pripravili tudi dijaki srednjih šol, ki sodelujejo v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). V tem šolskem letu vseevropski izobraževalni projekt EPAS povezuje kar 70 srednjih šol in dijaških domov iz vse Slovenije. Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.