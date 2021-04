Od danes, 30. aprila, se postopno odpiranje tudi Terme Snovik

Snovik, 30. 04. 2021 – Iz Term Snovik prihajajo vesele novice. Po zelo dolgem obdobju zaprtja ta petek, 30. aprila, glede na trenutno sproščanje vladnih omejitev za preprečevanje širjenje virusa Covid-19 postopoma odpirajo nastanitveni in termalni kompleks za apartmajske goste, prav tako pa tudi zunanjo teraso restavracije Potočka za vse obiskovalce.

Kot sporočajo bo v Termah Snovik prihajajoči vikend praznično obarvan s prvomajsko budnico godbenikov Turističnega društva Tuhinjska dolina, pa niti prvomajski golaž ne bo manjkal.

Nastanitev v sobah in apartmajih je ponovno mogoča od danes, 30. aprila, glede na veljavne vladne omejitve. Na voljo je omejeno število sob, in sicer le 30 sob oz. apartmajev. V nastanitve lahko sprejmejo le osebe, ki ob prijavi izkažejo potrdilo o prebolevnosti, o cepljenju ali o opravljenem hitrem oziroma PCR-testu. V nastanitvenih obratih pa lahko brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih bivajo vse osebe, ki še niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki. Le za apartmajske goste bo zaenkrat odprt notranji termalni bazen, za zunanje obiskovalce kopanje v termalnih bazenih še ni mogoče. Odpiranje nastanitvenih obratov, sicer z omejitvami, ponovno omogoča koriščenje turističnih bonov, v termah pa s prostornimi ločenimi enotami vidijo veliko prednost varnega dopustovanja. Gostom bodo ob otvoritvi ponudili številne ugodnosti koriščenja brezplačnega najema palic za nordijsko hojo in izposojo električnih koles za pohodniško in kolesarsko raziskovanje okolice term. Prav s tem namenom so bile v zadnjih mesecih urejene klopce za počitek pohodnikov po Tuhinjski dolini. Pobuda za postavitev je bila pravzaprav na strani gostov, ki so prebivali v termah. Pet počivališč najdemo na Potoku pod Lipo domačo, v Snoviku pri sušilnici sadja, ob pohodni poti na Perševo nad zelenjavnim vrtom, na Kočem pri vadbenem elementu s pogledom na goro Sv. Miklavža in vas Snovik ter na Cesarjevem s pogledom na vas Sela – sv. Nežo in Stari grad Kamnik. Postavitev počivališč je omogočila Občina Kamnik in Turistično društvo Tuhinjska dolina.

Še naprej se povezujejo z ostalimi ponudniki za ustvarjanje interesantnih doživetij za vse generacije, ki prihajajo na kamniško. Svojim gostom bodo ponudili tudi posebne ugodnosti pri nakupu vstopnic za ogled kar 350 sort cvetočih tulipanov v Arboretumu Volčji Potok.

Za vse obiskovalce se odpira zunanja terasa restavracije Potočka, kjer boste lahko vsak dan od 8. do 19. ure ob kavi ali osvežilni pijači in tudi lahkih prigrizkih pokramljali v dobri družbi s pogledom na gozdove. Že ta praznični vikend bo na terasi potekala tradicionalna prvomajska budnica ob največjem delavskem prazniku. Ob svitu ob 6:30 na prvi maj bodo godbeniki Turističnega društva Tuhinjska dolina pri gasilnem domu Sela izpeljali pozdravno igranje koračnic, ob 8:00 pa s prebujanjem vaščanov in turistov na zunanji terasi restavracije v termah. Kot je navada ob prvem maju, bo na voljo tudi tokrat prvomajski golaž. Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina tako izkazujejo predanost svojemu poslanstvu ter aktivnemu ohranjanju tradicije in slovenske kulture.

Ob tem iz Termah Snovik še sporočajo, da bodo v skrbi za goste, zaposlene, okolje in naravo delovali s skupno zavezo trajnostnega delovanja ter skrbnim izvajanjem visokih zdravstvenih in higienskih standardov. Kot zeleni ponudnik v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp ustvarjajo pogoje za varen oddih skladno z znakom Green & Safe Slovenske turistične organizacije in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Varno, zdravo in zeleno okolje bo gradilo zaupanje gostov, ki radi prihajajo v neokrnjeno naravo, v Tuhinjsko dolino in v Kamnik./Objavi pripravil: Jože Jerman/Fotografiji: Terme Snovik