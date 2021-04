V Albertini obsežna retrospektivna razstava Xenie Hausner

Dunaj, 30. aprila 2021 – V obsežni retrospektivni predstavitvi se bo v znamenitem dunajskem muzeju ALBERTINA, od danes, 30. aprila, pa vse tja do 8. avgusta 2021 predstavljala Xenia Hausner – eno najpomembnejših avstrijskih slikark in scenografka našega časa. Njena predstavitev poimenovana True Lies se sklicuje na pomen uprizoritve kot načela oblikovanja, kar je osnova umetniškega pristopa Xenie Hausner.

Za svoje slike velikega formata umetnica naprej v svojem ateljeju izdela dodelane prostorske nastavitve: instalacije, ki jih najprej fotografira kot predlogo za svoje slike. Razrezani avtomobili ali vlakovni predelki iz kartona postanejo oder za like, ki jih Hausnerjeva in igralci uredijo v živo podobo.

Medtem, ko umetnostno zgodovino že stoletja oblikuje moški pogled, Xenia Hausner svoje produkcije locira v protisvet, v katerem prevladujejo ženske: teme in zgodbe Hosnerjeve utelešajo predvsem ženske, ki prevzamejo vse vloge in tako delujejo kot predstavnice vseh spolnih pripadnosti.











Torej če boste med 30. aprilom in 8. avgustom 2021, obiskali Dunaj, se obvezno morate odpraviti v znamenito Albertino, kjer ponujajo vse, kar si umetnosti željni lahko zaželijo.

In še nekaj o umetnici – Xenia Hausner (Dunaj, 1951) je svojo kariero začela kot odrski scenarist in ustvarjala komplete za gledališča, kot sta Burgtheater na Dunaju in Covent Garden v Londonu. Začela se je posvečati slikanju v zgodnjih devetdesetih in se leta 1992 obrnila izključno na ta medij. Teme Hausnerjevega dela vključujejo močno žensko prisotnost, ki dominira z njenimi polnimi olji in akrilnimi snovmi s širokimi, živimi in svetlimi potezami. Sedanja tehnika umetnika vključuje vdelovanje materialov v slikarstvo, tako da fotografije velikega formata njenih modelov postanejo površina, na kateri plasti barve in drugi kolažni mediji, kot so tkanine ali les, prinašajo življenja in človeške vezi svojih predmetov.

No in še o znameniti Albertini – Albertina je znameniti dunajski muzej, ki gosti eno največjih in najpomembnejših grafičnih zbirk na svetu s približno 65.000 grafikami in okoli milijonom starih odtisov, prav tako pa tudi zbirko sodobnih grafičnih del, arhitekturnih skic in fotografij.

Muzej, ki s svojo lebdečo streho, ki jo je leta 2003 projektiral Hans Hollein, postavlja tudi arhitektonske akcente, ima zelo raznovrsten program razstav z izjemnimi umetniškimi deli od 15. stoletja do sedanjih časov.

Posebne razstave, kot so Albrecht Dürer, Van Gogh ali Raffael, so v preteklih letih privabile v ALBERTINO rekordno število obiskovalcev./Objavo pripravila A. T. Seme in J. Temlin/Fotografije: press Albertina/ Opozorilo! Vse fotografije so avtorsko zaščitene in so namenjene izključno le za to objavo/.