Izjava visokega predstavnika v imenu EU ob Svetovnem dnevu svobode medijev

Bruselj, 3. maj 2021 – Ob današnjem Svetovnem dnevu svobode medijev, ki ga obeležujemo 3. maja, se je v imenu EU oglasil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je v imenu EU, na evropsko in s tem tudi na slovensko javnost, naslovil naslednje sporočilo in poziv:

»V času, ko je neodvisno in svobodno poročanje medijev pomembnejše kot kdaj koli prej, je svoboda medijev še vedno ogrožena. Novinarji pri opravljanju svojega dela še naprej doživljajo težke delovne pogoje z vse večjim finančnim in političnim pritiskom, nadzorom, samovoljnimi zapornimi kaznimi ali nasiljem. Po podatkih opazovalne skupine Unesca je bilo po vsem svetu od leta 2020 ubitih 76 novinarjev, veliko več pa jih je bilo aretiranih, nadlegovanih ali ogroženih. Zlasti zaskrbljujoče je nasilje na podlagi spola, ki je usmerjeno proti novinarkam.

Svoboda medijev je temeljna vrednota Evropske unije, podprta s številnimi nedavnimi pobudami. Svoboda medijev in varnost novinarjev sta ključni prednostni nalogi novega Akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta za evropsko demokracijo. Leta 2020 je mehanizem EU za zaščito zagovornikov človekovih pravic koristil več kot 400 novinarjem, EU pa je sprejela pomembne ukrepe za podporo novinarjem, neodvisnim medijem in boju proti dezinformacijam v okviru pandemije v številnih regijah.

V preteklem letu je EU večkrat obsodila ustrahovanje in nadlegovanje neodvisnih novinarjev v državah po svetu. EU je tudi prek svojega posebnega predstavnika za človekove pravice še naprej sodelovala s preganjanimi neodvisnimi novinarji in posredovala v podporo pridržanim novinarjem in blogerjem.

Delegacije EU so glas EU na terenu. Pozorno so spremljale sodne postopke proti novinarjem, izrazile nasprotovanje zatiranju zagovornikov človekovih pravic in medijskih delavcev ter pri nacionalnih organih izrazile zaskrbljenost zaradi predlagane zakonodaje o komunikaciji, medijih, informacijah in radioteleviziji.

EU je odločena storiti več, tako v Evropi kot v tujini. EU se bo še naprej usklajevala z mednarodnimi organizacijami in mehanizmi ter inovativnimi pristopi. Primer tega je predlog Evropske komisije za akt o digitalnih storitvah, katerega namen je zagotoviti, da bodo glavne platforme odgovorne za zagotavljanje pravičnejših, varnejših in preglednejših sistemov. Prav tako bomo še naprej ukrepali proti dezinformacijam in z vsemi partnerji iskali učinkovita sredstva za podpiranje trajnostnih poslovnih modelov za neodvisne medije.

Povsod je treba spodbujati in varovati svobodo obveščanja in svobodo govora. To je v interesu vseh. EU bo še naprej nasprotovala vsem omejitvam svobode izražanja in cenzuri, tako na spletu kot drugje, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom o človekovih pravicah. Svoboda medijev je temelj demokratičnih družb, ki lahko uspevajo le, če imajo državljani dostop do zanesljivih informacij in lahko sprejemajo ozaveščene odločitve. Svoboda medijev pomeni varnost za vse«.

In še to! Na platformi Sveta Evrope za zaščito novinarstva in varnost novinarjev pa so objavili podatek, da so v letu 2020 objavili rekordno 201 opozorilo o kršitvah svobode medijev, kar je skoraj 40 odstotkov več kot leta 2019. V ta teden objavljenem poročilu o stanju na področju svobode medijev v Evropi za leto 2020 je platforma izpostavila, da je bila svobodnemu in neodvisnemu novinarstvu lani storjena izredna škoda. Kot izhaja iz poročila, Slovenija pri tem ni bila izjema, saj ji je namenjenih več kritik./LN