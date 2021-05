Založba Rokus Klett ob svoji 30-letnici pripravila posebno razstavo o svojem delovanju

Ljubljana, 3. maj 2021 – Založba Rokus Klett, ki je znani slovenski izobraževalni založnik, je ob svoji 30-obletnici pripravila interaktivno razstavo in razstavo, ki je na ogled od 30. aprila do 14. maja 2021 na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli. Založba Rokus Klett s to predstavitvijo svojega izjemnega prispevka na področju založništva v samostojni Sloveniji, ki prav tako kot založba praznuje svojo 30-obletnico, želi predstaviti svojo dosedanjo pot delovanja. Založba Rokus (z nemško založbo Klett se je povezala leta 2003) je bila ustanovljena leta 1991 kot ena izmed prvih zasebnih založb v samostojni Sloveniji.

Zdaj, ob 30-letnici svojega delovanja, pa je založba pripravila interaktivno razstavo, s katero poudarja pomembne mejnike v svoji zgodovini – od prvih monografij in učbeniških uspešnic do najnovejših naprednih digitalnih učnih gradiv – ter predstavlja ljudi, ki z njo delijo strast do znanja.

Kot so sporočili iz založbe, so največ pozornosti na razstavi namenili novi digitalni platformi imenovani IzziRokus, ki je luč sveta ugledala prav ob 30. rojstnem dnevu založbe in prinaša številne novosti.











Vizualna razstava o dosežkih založne je na ogled od 30. aprila do 14. maja 2021 na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli. Interaktivni razstavi ob 30-letnici založbe je pridružen izbor 50 fotografij iz nove monografije Planet Rok, ki bo izšla septembra. Izbor fotografij, podobno kot celotna monografija, s podobami in prizori predstavlja naš planet, kakor ga je imel na številnih potovanjih priložnost občudovati ustanovitelj Založbe Rokus – Rok Kvaternik. Brezplačni ogled razstave je omogočil Turizem Ljubljana.

In še nekaj o vsebini razstave: Že prve knjižne izdaje Založbe Rokus, današnje založbe Rokus Klett, so bile tako doma kot v svetu prepoznane po kakovostni vsebini in vrhunskem oblikovanju. Mednje sodijo monografije Plečnikovi kelihi, Mojstrovine Slovenije in Kuhinja Slovenije. Pri prenovi osnovnošolskega izobraževanja je Založba Rokus odigrala pomembno vlogo, saj je v razvoj novih učnih gradiv poleg vrhunskih strokovnjakov kot prva vključevala učitelje, ki so soustvarjali gradiva.









Leta 2003 se je Založba Rokus povezala z največjo nemško izobraževalno skupino Klett, ki je spodbujala nenehni razvoj, in tako je Rokus Klett leta 2008 postal največji slovenski šolski založnik. Istega leta je začela založba razvijati prva digitalna gradiva. Kakovost digitalnega gradiva Biologija 8 iRokus+ je prepoznala tudi mednarodna žirija, ki mu je na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2014 podelila ugledno zlato nagrado BELMA (Best European Learning Materials Award). Gradivo je nastalo v sodelovanju z National Geographicom, ki je ponesel sloves založbe tudi v svet. Sodelovanje s to prestižno organizacijo se je začelo že leta 2003, ko je v slovenščini izšla prva od revij iz serije National Geographic. Nova digitalna gradiva IzziRokus, ki poleg bogate učne vsebine ponujajo številne multimedijske in interaktivne dodatke, pa so dostopna na spletni strani – na tej aktivni POVEZAVI/ Objavo pripravila/Alenka T. Seme/Foto: press Rokus Klett in JT/Ljubljanske novice