Ljubljana, 6. maj 2021 – Pri Mladinski knjigi je izšla monumentalna monografija Zgodovina Golega otoka hrvaškega zgodovinarja Martina Previšića. Gre za več kot 600 strani obsežno zgodovinsko knjigo, ki jo je v slovenski jezik prevedel Andrej E. Skubic. Knjiga Zgodovina Golega otoka prinaša celovit in večplasten prikaz življenja v taborišču na Golem otoku med letoma 1949 in 1956, ko so bili tam zaprti politični zaporniki, povezani z informbirojem. Skozi taborišče je šlo okoli 13.000 zapornikov. Avtorju Martinu Previšiću je uspelo napisati pretresljivo in nepristransko interpretacijo travmatične jugoslovanske komunistične preteklosti in zgodovine: nasilja nad lastnimi ljudmi.

Zgodovina Golega otoka je nastajala več kot desetletje; avtor se je s to tematiko znanstveno ukvarjal že v svoji doktorski disertaciji o ibejevskem taborišču na Golem otoku.

Knjiga temelji na arhivskih virih in literaturi, pa tudi številnih pogovorih avtorja s preživelimi taboriščniki. Skupaj je intervjuval 25 ljudi: 21 moških in 4 ženske, od tega 9 iz Hrvaške, 14 iz Srbije in 3 iz Slovenije ( iz Slovenije – Radovana Hrasta, Andreja Aplenca in Miho Cenca). Avtor znanstveno natančno in poglobljeno predstavil strašljivo golootoško obdobje, eno najbolj kontroverznih epizod v naši skupni zgodovini 20. stoletja.







Avtor je v spremni besedi zapisal, da so mu poleg širokega znanja, ki mu je pomagalo pri kakovostnem raziskovanju, največ pomenili številni pogovori s preživelimi taboriščniki. Vse se je začelo v Zagrebu 14. julija 2009 na odprtju razstave Človeška mera Golega otoka, na kateri je Previšić spoznal nekaj taboriščnikov in načel pogovore, ki so bili prvi korak pri obdelavi te teme. Številni preživeli niso hoteli govoriti zaradi strahu, travm, nelagodja, nezaupanja, sramu, razočaranja ali pozabe. Martin Previšić je moral upoštevati, da čas odteka, saj je bila večina redkih preživelih stara že okoli devetdeset let. Ne glede na idejne razlike, ki so prišle na plan leta 1948, in njihove posledice je po njegovih besedah pomembno, da spregovorimo ter ne pozabimo tega obdobja in tragične usode partizanskih veteranov na Golem otoku. Knjiga je v izvirniku izšla leta 2019 pri hrvaški založbi Fraktura.

In še nekaj podatkov avtorju knjige – Dr. Martin Previšić (Zagreb, 1984) je docent na Katedri za hrvaško zgodovino Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Področji njegovih raziskav sta zgodovina socialistične Jugoslavije in Hrvaške od leta 1945 ter zgodovina komunizma. Je avtor vrste znanstvenih besedil ter sodelavec pri dokumentarnih filmih in razstavah.

Zapisal o knjigi znani bosansko-hrvaški književnik, novinar in kritik Miljenko Jergović – »Martin Previšić je z Zgodovino Golega otoka postavil trdne temelje pomembni temi, ki se, kot je to običajno, ne tiče samo konkretnega zgodovinskega trenutka, temveč tudi naše sedanjosti. (…) Pogumna knjiga, ki jo je bilo težko napisati.« /Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN/arhiv