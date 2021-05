ANA SOKLIČ ZA POPOTNICO NA EVROVIZIJO POSTREGLA Z MINI ALBUMOM

Ljubljana, 7. maj 2021 – Naša evrovizijska predstavnica Ana Soklič je z ekipo danes dopoldne odpotovala v Rotterdam, kjer potekajo še zadnje priprave na težko pričakovani glasbeni spektakel. Ana bo našo državo zastopala s skladbo Amen, na evrovizijskem odru pa bo nastopila kot druga v prvem predizboru, ki bo 18. maja. Spremljala jo bo izredna vokalistka, priznana učiteljica petja in članica skupine Okustični Karin Zemljič, ki se je v tej vlogi že izkazala pri Maraayi, ManuElli in Lei Sirk.

Pri produkciji skladbe Amen, iz katere veje mogočen duh gospela, je sodelovalo več kot 60 ljudi. Skladba je nastala v resnično elitni, mednarodni zasedbi – za glasbo so poskrbeli Ana Soklič, Žiga Pirnat in Bojan Simončič, avtor besedila je poleg Ane in Žiga tudi ameriški avtor več uspešnic Charlie Mason. Med zvezdniškimi imeni letošnje skladbe so nedvomno tudi člani spremljevalne pevske skupine, zbrane okoli Doriana Holleyja, spremljevalnega vokalista Michaela Jacksona. Prav ta del skladbe bo v različici, ki jo bomo prvič slišali 18. maja, prišel bolj do izraza: »V skladbo je vključen tudi gospelovski del, ki je bil na posnetku z Eme le dodatek. Skupaj smo se odločili, da ga umestimo v skladbo, v sam nastop, ki bo predstavljen tudi v Rotterdamu,« je za MMC povedala Ana. Razkrila je še, da ne bo nastopila samo na enem odru. Celoten intervju si lahko ogledate tu.

Skladbo, s katero se bo predstavila na evrovizijskem odru, je Ana tik pred odhodom v Rotterdam skupaj z ZKP RTV Slovenija ‘zapakirala’ na mini album z naslovom Born to the Fight. Na njem poleg originalne skladbe najdete še razširjeno, karaoke in a cappella verzijo s priznano vokalno skupino Perpetuum Jazzile ter dva remixa (r’n’b, in ‘summer vibes’), za piko na i pa je dodala še pesem Voda, s katero je lani pometla s konkurenco na predizboru za Evrovizijo EMA, in sicer v simfonični različici. Album je na voljo pri nas in na svetovnih spletnih platformah.