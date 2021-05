Paviljon MEDENA ZGODBA od 10. do 18. maja pred Cankarjevim domom

Ljubljana, 7. maj 2021 – Sredi maja, natečenje, od 10. do 18. maja, bo v Parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom postavljen izobraževalno-informativni paviljon, ki inovativno predstavlja čebelarstvo in medene izdelke. Paviljon Medena zgodba, ki ga je zasnovala Čebelarska zveza Slovenije, se podaja na pot po Sloveniji in tujini, na kateri bo svojstveno prikazoval delo čebel in čebelarja ter sadove njihovega skupnega dela.

Ena prvih postaj izobraževalno-informativnega paviljona Medena zgodba bo pred Cankarjevim domom, kjer bo na ogled od 10. do 18. maja 2021 vsak dan od 10. do 19. ure. Organizirani bodo tudi vodeni ogledi in predstavitve, v sredo, 12., četrtek, 13., in v soboto, 15. maja, vse ob 17. uri, ki jih bo vodil prvi urbani čebelar pri nas in skrbnik čebeljih panjev na strehi Cankarjevega doma, Franc Petrovčič. Ob upoštevanju predpisanih omejitev do deset obiskovalcev bo zbirni prostor pred paviljonom v Parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom. Prijave: zvezdana.lazar@cd-cc.si.

Paviljon je mobilni čebelnjak, namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva in medenih izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video in zvočno tehniko, ki obiskovalca popelje v čebelji svet z vsemi čuti, najmlajši pa z didaktičnimi igrami spoznavajo ključne posebnosti o čebelah.

Cankarjev dom, ki je član Čebelje poti MOL in začetnik urbanega čebelarstva v Sloveniji, bo s tem obeležil tudi Svetovni dan čebel, ki ga sicer obhajamo 20. maja.

O paviljonu Medena zgodba – Paviljon je bil zasnovan z namenom čim bolj nazorne in privlačne predstavitve čebeljih panjev in tehnologij pridelave medu ter vseh čebeljih pridelkov splošni javnosti. V panjih je s posebnimi videovsebinami na zaslonih v satih mogoče opazovati tudi čebele. Pod panjem je nameščena čebelarska tehtnica z vremensko postajo in videonadzorom zunanjosti paviljona.

V paviljonu so predstavljena tudi čebelarska opravila, kot so točenje in skladiščenje medu ter pakiranje po vseh standardih varne in zdrave pridelave. Izpostavljene so tudi ključne informacije o čebelah in čebelarstvu.

Poleg prodajnega pulta je v paviljonu še prostor za pokušanje različnih vrst medu z degustacijsko postajo. Na zunanji strani paviljona so predstavljene vrste medu, čebelji pridelki, avtohtona Kranjska čebela in pomemben segment slovenskega čebelarstva – apiterapija.

Na drugi strani paviljona je na časovnem traku prikazana zgodovina čebelarstva s poslikavo panjskih končnic in pročelij. Otrokom so na voljo številne didaktične igre, s katerimi spoznavajo življenje in pomen čebel. Oblikovalci paviljona so med drugim poskrbeli tudi za posebno osvetlitev, ki poudari medene kapljice v satju, nameščene na zunanjosti paviljona. Idejo za paviljon Medena zgodba je podal predsednik ČZS, Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni skupini, ki je paviljon v celoti zasnovala (poleg njega so jo sestavljali še Lidija Senič, Tanja Magdič, Vlado Auguštin, Simon Golob, Tomaž Samec in vodja skupine Aleš Bozovičar)./Objavo pripravila Alenka T. Teme/CD/Foto: press CD in LN