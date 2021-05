Danes se začenja Teden Rdečega križa Slovenije

Ljubljan, 8. maj 2021 – Kot vsako leto po vsej Sloveniji poteka, od 8. – 15. maja, teden Rdečega križa Slovenije. V tem času se bodo vrstile številne aktivnosti, predvsem prodaja doplačilnih znamk in vozovnic na vseh Poslovnih enotah Pošte Slovenija ter vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji,

V 56 Območnih združenjih Rdečega križa pa:

sprejemi mladih članov Rdečega križa,

podeljevanja priznanj zaslužnim prostovoljcem,

organiziranje srečanj starostnikov,

humanitarne prireditve in razstave,

dnevi odprtih vrat,

postavitev stojnic z meritvami krvnega sladkorja, holesterola in tlaka,

prikazi dejavnosti idr..,

V letošnjem letu v Tednu Rdečega križa Slovenije obeležuje tudi pomembne obletnice, in sicer:

90. obletnica ustanovitve Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca,

60. obletnica sprejema Ženevskih konvencij.

150. obletnica Bitke pri Solferinu – Rojstvo ideje o Rdečem križu

S tokratnim sloganom Rešimo kriz(ž)e in težave RKS spodbuja ljudi k skupnemu reševanju težav in k solidarnosti vseh. Medtem ko je lani teden zaradi ukrepov minil brez dogodkov v živo, bo tokrat potekal v znamenju številnih dejavnosti, sicer okrnjenih.

Rdeči križ Slovenije (RKS) je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije. Je sestavni del Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, največje humanitarne organizacije na svetu, ki šteje 97 milijonov članov in prostovoljcev v 186 državah. Rdeči križ Slovenije je član Mednarodne zveze društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Zgodovina – Rdeči križ deluje na Slovenskem od leta 1866, ko je bilo na Kranjskem pod Avstro-Ogrsko ustanovljeno prvo ˝Žensko društvo za pomoč ranjenim in hudo bolnim vojakom˝. Leta 1879 se mu je pridružilo še moško ˝Domoljubno pomočno društvo deželno, ki se je leta 1902 združilo z ženskim društvom in kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa delovalo do konca prve svetovne vojne. Od leta 1921 do 1941, tj. do razpada Kraljevine Jugoslavije, je slovenski Rdeči križ deloval kot Banovinski odbor Rdečega križa Kraljevine SHS in pozneje Rdečega križa Jugoslavije. Ob razpadu Kraljevine Jugoslavije so bili jugoslovanski Rdeči križ in posamezna društva razpuščeni. Leta 1942 je italijanski okupator ustanovil Rdeči križ Ljubljanske pokrajine, po kapitulaciji Italije pa je slovenski Rdeči križ deloval pod nemškim okupatorjem, a le do leta 1944, ko je bil odbor RK (s predsednikom Otonom Fettichom je pomagal reševati zapornike in internirance) poslan v internacijo.

18. junija 1944 so na osvobojenem ozemlju v Gradcu v Beli krajini ustanovili Rdeči križ Slovenije. Po koncu druge svetovne vojne je Rdeči križ Slovenije deloval kot del Rdečega križa Jugoslavije. Leta 1991, po agresiji na Republiko Slovenijo, je Rdeči križ Slovenije izstopil iz Rdečega križa Jugoslavije.

Leta 1993 sta Mednarodni odbor Rdečega križa ter Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca priznala Rdeči križ Slovenije kot samostojnega in enakopravnega člana Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca./LN