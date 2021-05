Pri založbi Učila izdali založili roman, ki je služil kot navdih za znamenito Netflixovo serijo

Ljubljana, 10. maj 2021 – Zanimiv in dinamičen roman o odraščanju, šahu, feminizmu in odvisnosti, ki je služil kot navdih za Netflixovo serijo. Namreč, ko se je na Netflixu začela vrteti serija o genialni šahistki, se je 38 let star roman Walterja Tevisa, ki je služil kot literarna predloga za scenarij, hipoma pojavil na lestvici najbolje prodajanih knjig časopisa New York Times, izjemno pa je poskočila tudi prodaja šahovskih kompletov. Pri založbi Učila so zato poskrbeli, da je knjiga Damin gambit odslej na voljo tudi v slovenskem prevodu.

Nekaj podatkov o knjigi – Ko jo pri osmih letih pošljejo v sirotišnico, Beth Harmon (v ekranizirani verziji jo je upodobila Anya Taylor-Joy) kmalu odkrije dva načina, kako ubežati neprijaznemu svetu, ki jo obdaja: z igranjem šaha in z jemanjem zelenih tabletk, ki jih dajejo njej in ostalim otrokom, da jih laže obvladujejo. Kmalu postane jasno, da po zunanjem videzu nevpadljiva deklica premore izjemno nadarjenost, in ko napreduje na vrh lestvice najboljših igralcev v ZDA, si lahko ustvari novo življenje. Ko igra šah, se ji čuti izostrijo, razmišljati začne jasneje in le takrat ima občutek, da ima nekaj povsem pod nadzorom. Vendar ji nikoli ne uspe zares premagati močne želje po samouničenju. Za Beth je vseskozi na kocki veliko več kot le zmaga ali poraz

In še nekaj podatkov o avtorju – Walter Stone Tevis (1928–1984) je bil ameriški romanopisec in pisec kratkih zgodb, čigar dela so prevedena v več kot 20 jezikov. Trije od njegovih šestih romanov so bili adaptirani v izjemno uspešne in filme: Igralec biljarda, Barva denarja in Mož, ki je padel na zemljo. Ekranizacijo je doživel tudi njegov četrti roman Damin gambit, ki je postal navdih za uspešno Netflixovo izvirno serijo./ATS/Foto: press Založba Učila