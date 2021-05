V vasi razvalin, kjer še vedno slavijo osvoboditelje

Poljane pri Podgradu, 16. maj 2021 – Včeraj, 15. maja, smo obiskali vas (naselje razvalino), ki se uradno imenuje Poljane pri Podgradu. Obiskovalce te nekoč idilične vasice, ki je pred drugo svetovno vojno premogla 365 prebivalcev, zdaj jih premore 9 in nekaj “vikendašev” – pričakajo hiše (razvaline) na katerih so še vidni napisi, ki slavijo osvoboditelje. Lepo! A težava je ta, da so ti osvoboditelji na tukajšnje prebivalce že davno pozabili in zdaj vas Poljane pri Podgradu kaže videz, ki ni v čast ne občini Hrpelje – Kozina, še manj pa državi Sloveniji.

Kot so nam povedali tam živeči sedanji »številni« prebivalci Poljan pri Podgradu (vas je le lučaj od meje s Hrvaško) jih zdaj pogosto »obiščejo« le migranti, ki tod mimo potujejo v razvitejše članice EU, vsi drugi, ki bi morali vedeti, da obstajajo, pa so nanje že zdavnaj pozabili. Velja dodati, da mi migrantov nismo opazili, smo pa zato srečali dve vojaški vozili, ki sta se vračali iz obhoda, ker sta morda kontrolirali slovensko hrvaško mejo.

Ko si boste ogledali video posnetek, ki smo ga posneli ob prihodu v vas, boste zagotovo navdušeni nad lepoto narave. Seveda pa bistveno manj, ob ogledalu razpadajoče hiš, na katerih so še vedno vidni zapisi vzhičenja in pokloni osvoboditeljem, ki pa so, kot že zapisano v uvodu, na svoje podpornike in častilce, kot kaže, zelo hitro pozabili.

Da, tudi ta vas – Poljane pri Podgradu je še en dokaz več, da po 76 letih svobode in 30-letih samostojne Slovenije obstajajo kraji, ki nam niso v ponos. In to, da obstajajo državljani, ki živijo v pozabljenem okolju, kar »one« tam, v »beli« Ljubljani, ne moti. Logično, kako naj bi jih, saj večina tam sedečih politikov in birokratov sploh ne ve, kje se razrušena vasica Poljane pri Podgradu sploh nahaja.











































In še nekaj podatkov o tej pozabljeni vasici tik ob hrvaški meji, če bi slučajno koga od odgovornih zanimalo, in sicer: Poljane pri Podgradu je naselje v Občini Hrpelje – Kozina; Nadmorska višina: 582 m; Površina: 9,17 km²; Razdalja med Kozino in Poljanami je 20.3 km; Nepremična kulturna dediščina; Statistična regija: Obalno – kraška regija; Tradicionalna pokrajina: Primorska./Prispevek pripravil: Janez Temlin ter video posnetek in fotografije/