Novo letališče Jožeta Pučnika Ljubljana-Brnik bo nared 1. julija

Brnik, 17. maj 2021 – »Letališča še odprli nismo, pa že imamo težave« je od današnjem obisku novega povsem prenovljenega letališča Jožeta Pučnika Ljubljana-Brnik turističnih in drugih novinarjev poudaril pri mož letališča Zmago Skobir. »Pa ne s samim letališčem, to je z novim terminalom, ampak z dovoljenji. Prostor, kjer bo nova trgovina je večji od 200 m2, zato pa ne bo smela biti odprt ob nedeljah, ker je trgovina, te pa so pri nas ob nedeljah zaprte. Pomislite, je dejal direktor letališča Jožeta Pučnika Ljubljana-Brnik, Zmago Skobir, smo edino takšno letališče v Sloveniji, pa ga nedeljski potniki v nedeljo kot celoto ne bodo mogli uporabljati. Pri tem ne smemo pozabiti, da so se temeljito spremenile tudi nakupovalne navade letalskih potnikov. Zdaj niso v ospredju nakupi dragih parfumov in pijač, ampak naši izdelki: olja, vina in drugo blago«.

Glede izgradnje pa je direktor Skobir povedal: »Včasih moraš imeti srečo. Če bi pogodbo o gradnji novega terminala podpisali tri dni pozneje, takrat so se namreč odgovorni v slovenski politiki odločili, da je konec z našo, to je slovensko letalsko družbo Adria Airways, ki je morala v stečaj, tega terminala ne bi bilo«.

Res je, da vsaj še nekaj let, računajo na pet let, okrevanja po koroni še ne bo tako, kot so načrtovali pred prenovo. Toda nov terminal, ki sicer ne bo čisti presežek, ampak dovolj veliko sodobno letališče, s katerim bodo odpravili vrsto težav, od gneče pred okenci, parkiranja avtobusov in še kaj, je tu. Trenutno na letališču redno pristajajo letala šestih letalskih družb, v kratkem jih bo še šest. Bliža se slovensko predsedovanje Evropski uniji. Ko smo predsedovali prvič so zabeležili 200.000 potnikov, v tokratnem bodo veseli, če jih bo 20.000.

Direktor Skobir je še povedal, da so 23 milijonsko pogodbo o gradnji, sam objekt bo stal 17 milijonov, ostalo gre na rovaš najsodobnejše opreme in ureditve okolice, so z GIC Gradnje iz Rogaške in z ostalimi izvajalci podpisali 18. julija 2019, do danes pa izvajalci niso ne v zamudi, pa tudi nobenega aneksa ne zahtevajo. Pri tem pa je tudi res, da novi lastnik, nemški Freport drži obljubo, ki jo je dal ob nakupu letališča, to pa je, da bo njegova prva skrb posodobitev slovenskega okna v svet. Skupina novinarjev Društva turističnih novinarjev Slovenije, je tudi izvedela, da bo v novem terminalu kar 14 okenc za prijave, poleg osmih v starem delu, 5 linij za preglede potnikov in prtljage, torej bo velika pozornost namenjena varnosti, tam bo restavracija, meni zanjo pripravlja kuharski mojster iz Strelca Igor Jagodic, žal pa ne bo razgledne ploščadi.



















Novo letališče pa bodo odprli 1.julija. In kar je tudi pomembno, da je osebje letališča v večini cepljeno proti koroni, pripravljeno pa bo samodejno razkuževanje prtljage, zdaj poteka še šolanje delavcev.

Ko smo omenili v uvodu, bo objekt novega letališča Jožeta Pučnika Ljubljana-Brnik sodoben, ne bo pa bahav. Imel bo veliko stekla in s tem razgled na bližnje gore, pa les, ki daje toplino in beton za trdnost.

Andrej Tominc, vodja projekta pa je dejal, da železnice do Brnika, žal, še nekaj desetletij ne bo, da pa so pri načrtovanju mislili tudi na ekologijo saj bodo vsi toaletni prostori uporabljali le zbrano deževnico. Toplotne črpalke bodo iz 70 metrov globine pomagale pri ogrevanju kot tudi fotovoltaični sistem, ki je nameščen na parkirni hiši.

Torej! Danes. 17. maja, smo dobili zagotovilo, da bo novo letališče Jožeta Pučnika Ljubljana-Brnik nared 1. julija, se razume tega leta./Objavo pripravila: Jože Jerman besedil/fotografije pa Janez Platiše