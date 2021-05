Kako s pnevmatikami prihraniti pri gorivu?

Ljubljan, 18. maj 2021 – Pri Goodyearu so pripravili nekaj nasvetov koko s pnevmatikami prihraniti pri gorivi. Pravilna izbira in uporaba pnevmatik je namreč bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti v prometu, saj slednje predstavljajo edini stik vozila s podlago. Pnevmatike pa ne vplivajo le na zmogljivost vozila, temveč igrajo pomembno vlogo tudi pri porabi goriva. Goodyearovi strokovnjaki so zato pripravili serijo enostavnih nasvetov, s katerimi boste ob pomoči pnevmatik dosegli manjšo povprečno porabo goriva in tako prevozili kar največ kilometrov.

Bodite pozorni na kotalni upor in težo pnevmatik – Dve glavni lastnosti pnevmatik, ki vplivata na porabo goriva, sta kotalni upor in teža. Pri kotalnem uporu gre za energijo, ki je potrebna, da se pnevmatika kotali. To pomeni, da bo pri velikem kotalnem uporu motor moral vložiti več napora, da se bodo kolesa vrtela. Pri nakupu pnevmatik je zato smiselno izbrati takšne z majhnim kotalnim uporom, saj je to eden poglavitnih dejavnikov prihranka pri gorivu. Da bi zmanjšali kotalni upor pnevmatik, proizvajalci uporabljajo napredne formule gumenih zmesi in inovativne dezene tekalne plasti.

Naslednja lastnost, na katero bodite pozorni, je teža pnevmatike. Z lažjimi pnevmatikami boste namreč zmanjšali skupno težo vozila, kar bo prav tako olajšalo delo avtomobilskemu motorju. Četudi se ta razlika morda na prvi pogled zdi zanemarljiva, je ob tisoče prevoženih kilometrih prihranek goriva precejšen.

Prav zato proizvajalci pnevmatik pri razvoju pozornost posvečajo kotalnemu uporu in teži. Goodyear si denimo prizadeva, da bi do leta 2025 v celotnem prodajnem programu potniških pnevmatik kotalni upor zmanjšal za 40 odstotkov, težo pnevmatike pa za 9 odstotkov (glede na leto 2005).

Pri izbiri pnevmatik upoštevajte svoj slog vožnje – Na izbor pnevmatik vplivajo številni dejavniki. V prvi vrsti je vsekakor potrebno izbrati pravilno dimenzijo ter indeks nosilnosti in simbol hitrosti, ki ustrezajo homologaciji vozila. Pozornost pa velja nameniti tudi slogu vožnje, saj je od tega odvisno, katere so tiste glavne lastnosti pnevmatike, ki so najbolj pomembne za posameznega voznika. Goodyearovi strokovnjaki svetujejo, da umirjeni vozniki z željo po karseda varčni vožnji izberete pnevmatike z nizkim kotalnim uporom, bolj dinamični vozniki pa pnevmatike z odličnim oprijemom.

Pnevmatike, ki vam bodo omogočale dober izkoristek goriva in udobje, so prava izbira za dolga potovanja. Ne samo, da boste zaznali manjšo porabo goriva, te pnevmatike bodo ublažile tudi občutenje manjših nepravilnosti na cestišču, zato bo vožnja prijetnejša. Po drugi strani pa se visokozmogljive pnevmatike ponašajo z dezenom tekalne plasti in gumeno zmesjo, ki sta namensko razviti prav za boljši oprijem. To pomeni večjo odzivnost in boljšo vodljivost na cesti, pri čemer pa je poraba goriva pogosto večja.

Nekatere pnevmatike pa vam bodo ponudile najboljše iz obeh svetov. Naj kot primer omenimo Goodyearovo pnevmatiko EfficientGrip Performance 2. Njen razvoj je namreč narekoval dober izkoristek goriva v kombinaciji z odlično vodljivostjo in učinkovitostjo pri zaviranju tako na suhi kot mokri podlagi.

Vzdržujte ustrezno raven tlaka v pnevmatikah – Za optimalno povprečno porabo goriva in več prevoženih kilometrov je ključno vzdrževanje ustrezne ravni tlaka v pnevmatikah. Prenizek zračni tlak namreč povzroča pregrevanje pnevmatik in večjo porabo goriva – manjši, kot je tlak v pnevmatikah, več goriva boste porabili. Podatke o ustreznem polnilnem tlaku za pnevmatike na vašem vozilu boste našli na nalepki na notranji strani voznikovih vrat ali pa v priročniku za lastnika vozila. Goodyearovi strokovnjaki svetujejo, da tlak v pnevmatikah preverjate vsaj enkrat mesečno in pred vsakim daljšim potovanjem./LN/Foto: press Goodyear