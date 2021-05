37 novih znakov Slovenia Green in prvi platinasti znak Slovenia Green Destination

Ljubljana, 21. maj 2021 – Včeraj, 21. maja, na Svetovni dan čebel je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in konzorcija Slovenia Green potekal peti Zeleni dan slovenskega turizma, ki izpostavlja trajnostno gastronomijo. Osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji za Zeleno shemo slovenskega turizma prinaša pomembno prelomnico: razglašena je namreč bila prva nosilka platinastega znaka SLOVENIA GREEN, najvišjega priznanja Zelene sheme slovenskega turizma. Prvič pa so bili podeljeni tudi znaki Slovenia Green Cuisine ter znak Slovenia Green Beach.

Na dogodku, ki je potekal virtualno, je bilo proglašenih 37 novih imetnikov nacionalnega znaka; v zadnjem letu so znak Slovenia Green prejeli 4 destinacije, 15 nastanitev, 12 restavracij, 3 turistične agencije, 1 naravno kopališče in 2 atrakciji. Skupaj se z nacionalnim znakom za trajnostni razvoj tako ponaša že 157 ponudnikov in destinacij.



V luči gastronomije, kot osrednje dvoletne promocijske tematike slovenskega turizma in Slovenije kot nosilke naziva Evropska gastronomska regija 2021, letošnji Zeleni dan slovenskega turizma v središče postavlja tudi trajnostno gastronomijo. Zato so v okviru strokovnega dela na včeraj organizirani okrogli mizi ugledni slovenski strokovnjaki iz prakse obravnavali tudi izzive in priložnosti trajnostne gastronomije ter njeno vlogo v slovenskem turizmu. Sledila je razglasitev novih nosilcev certifikata Slovenia Green, ki so se Zeleni shemi slovenskega turizma pridružili v zadnjem letu, prvič so bili podeljeni tudi znaki Slovenia Green Cuisine.

Prvič pa je v okviru ZSST bila razglašena tudi destinacija, ki je za izjemna trajnostna prizadevanja prejela platinasti znak Slovenia Green. To je destinacija Bohinj, ki razvija trajnostni turizem v sodelovanju tako z lokalnim prebivalstvom kot tudi s ponudniki v destinaciji. Ukrepi, ki jih izvajajo, so po mnenju podeljevalcev priznanja Slovenia Green premišljeni in v prvi vrsti usmerjeni v zagotavljanje kakovostnega bivanja lokalnega prebivalstva in sprejemanja turizma kot generatorja razvoja. Poleg tega destinacija z ukrepi zaščite predvsem jezerske sklede in natančnim načrtovanjem razvoja turizma ob jezeru pomembno prispeva k varovanju narave.

Na včerajšnjem dogodku je bil znak Slovenia Green podeljen še 37-im novim nosilcem, z znakom se tako dozdaj v Sloveniji ponaša kar 157 destinacij in ponudnikov. Prvič od leta 2015, ko je bil prvi znak Slovenia Green podeljen na Dnevih slovenskega turizma 2015 v Ljubljani, je v ZSST število nastanitev, ki jih je sedaj 72, prehitelo število destinacij (le-teh je 59). Znak se podeljuje v sedmih kategorijah: destinacije pridobijo znak Slovenia Green Destination, nastanitve znak Slovenia Green Accommodation, turistične agencije in organizatorji potovanj znak Slovenia Green Travel Agency, zavarovana območja z upravljavcem znak Slovenia Green Park, naravna kopališča z upravljavcem znak Slovenia Green Beach, turistične znamenitosti znak Slovenia Green Attraction in gostinski ponudnik znak Slovenia Green Cuisine. V zadnjem letu je kar 24 prejemnikov znaka Slovenia Green le-tega prejelo na osnovi predhodne pridobitve trajnostnega znaka Green Key oz. Zeleni ključ in sicer 11 obratov, 11 restavracij in 2 atrakciji.

Zeleni shemi so se letos pridružile štiri nove destinacije. Renče-Vogrsko (bronasti znak), Gorenja vas – Poljane (zlati znak), Izola (zlati znak) in Kranj (zlati znak). Skupno je tako v shemi že 59 destinacij.

Destinacije in ponudniki v letu, ki ga obeležujemo z nazivom Evropske gastronomske regije, v svoje poslovanje pospešeno vpeljujejo načela trajnostne gastronomije. V Zeleni shemi slovenskega turizma je bil zanje uveden nov gastronomski modul. Modul je zasnovan razvojno – z navodili, kako na ravni destinacije strateško in s posluhom do okolja pristopiti k razvoju trajnostne gastronomije. Zanj so se do danes odločile destinacije Ajdovščina, Bela krajina, Bohinj, Celje, Krško, Laško, Radovljica in Vipava.

Na letošnjem zelenem dnevu so bili prvič podeljeni znaki Slovenia Green Cuisine, ki ga je STO v ZSST uvedla januarja letos. Znak je pridobilo že 12 gostinskih ponudnikov. Znak lahko pridobijo restavracije, gostilne, okrepčevalnice in turistične kmetije. Gostinski ponudniki s tem znakom se zavezujejo k visokim trajnostnim standardom in sicer, da bodo razvijali avtentično gastronomijo, ki temelji na značilnih lokalnih jedeh iz svežih sezonskih sestavin, gastronomijo v skladu s filozofijo od vil do vilic, ki izkorišča kratke dobavne verige, k naravi usmerjeno gastronomijo, katere del je strežba vode iz pipe, gastronomijo brez odpadkov in s čim manj plastike, neoporečno gastronomijo v varnem okolju, gastronomijo, odgovorno do naravnega okolja, naravnih virov, zaposlenih in širše družbe. Prejemniki znaka Slovenia Green Cuisine so: Gostilna Pension Les, Gostilna pri Lojzetu – Dvorec Zemono, Hiša Marica, Kavarna Park Sava Hotels & Resorts, Kevder, Restavracija COB Kulinarično doživetje, restavracija Galerija okusov, Turistična & eko kmetija Pri Baronu, Turistična kmetija Šenkova domačija, Turistična kmetija Urška, Vina Saksida in Hotel Jožef.

ZSST se pridružuje 15 nastanitev, ki so s tem izpolnile pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation: Bled Rose hotel, izolski Cliff Hotel & Spa, Domačija Leban s Kostanjevice na Krasu, Domačija doživetij Tešnak iz Gorenje vasi, Eko hiša Na razpotju v Logarski dolini, Eko turistična kmetija Ramšak iz Solčave, Hiša Marica iz Šmartnega v Brdih, idrijski Hotel Jožef, Hotel Park družbe Sava Hotels & Resorts z Bleda, Hotel Plesnik iz Logarske doline, Hotel Pok z Brezovice pri Ljubljani, brežiški Pension Les, Šenkova domačija z Jezerskega, Panorama Krapša B&B s Ptuja in Villa Eva iz Goriških Brd.

Zeleni shemi se pridružujejo tudi nove turistične agencije. V postopku je trenutno deset slovenskih agencij, tri pa so v letošnjem letu proces že uspešno zaključile, to so Turistična agencija Burjatik za tržne znamke Wajdušna, Winestronaut in Vipava Bike, Turistična agencija HUD za znamke Bear Watching, Farm Life, Pub Crawl Ljubljana, Stag Party Ljubljana in Truffle Hunting ter in Intours DMC Slovenija. S tem je skupno število zelenih agencij v Sloveniji osem.



Zeleni shemi sta se pridružili dve novi zeleni atrakciji: mariborska Hiša Stare trte in Ljubljanski grad.

Znan je tudi prvi prejemnik znaka Slovenia Green Beach, to je Grajsko kopališče Bled. Ta naziv pridobijo tista naravna kopališča, ki so vključena v program Modre zastave, ki zagotavlja visoko kakovost kopalnih voda, visoko raven upravljanja ter odgovorno do okolja in varnosti. Ob tem sporočilu lahko dodamo še to, da je to prava smer in usmeritev našega turizma, ki bo zagotovo v prihodnosti dosegel to, kar se načrtuje in od njega za razvoj Slovenije pričakuje./LN/Foto: arhiv LN