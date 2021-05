Bela lipicanca ponesla olimpijsko baklo v poklon OI Tokio 2020

Lipica/Sežana, 21. maj 2021 – S ponosnimi koraki in v vetru plapolajočo belo grivo sta danes, 21. maja, lipicanca na vajetih jahačev Kobilarne Lipica ponesla olimpijsko baklo iz Kobilarne Lipica preko s soncem obsijane kraške krajine v Sežano. Olimpijsko baklo sta ponosno dvignila jahača Kobilarne Lipica Birgit Fabris Sauer z lipicancem 233 Maestosom Thais XXXIX in Miro Dragić z lipicancem 261 Maestosom Slavina XIX. Predala sta jo županu Občine Sežana, Davidu Škabarju, ta pa sežanskim osnovnošolcem. Svečanemu dogodku je pečat vtisnila tudi atletinja Saša Prokofjev, ki je za Slovenijo nastopila na Poletnih olimpijskih igrah 2000 v Sydneyju.

»Slovenska olimpijska bakla simbolizira svetlobo, upanje, moč, samozavest in jekleno voljo, skupaj z olimpijskimi krogi pa tudi povezovanje. Prav to vodi kobilarno pri njenem poslanstvu reje lipicanskih konj, treninga klasične dresure in predstavljanja kobilarne s ciljem, da bo Lipica vselej imela posebno mesto v srcih Slovencev in na svoje zeleno posestvo pritegnila obiskovalce z vsega sveta,« je prihod olimpijske bakle pospremil direktor Kobilarne Lipica d.o.o. Matej Oset.

Jeklena volja in prepričanje, da je mogoče doseči najvišje cilje, sta vodila lipiške jahače tudi leta 1984, ko so nastopili na olimpijskih igrah v Los Angelesu in osvojili ekipno 10. mesto. Člani ekipe, ki je dosegla najvidnejši rezultat slovenskih jahačev na olimpijskih igrah – ne le v dresurnem jahanju, ampak v vseh konjeniških disciplinah – so bili: Alojz Lah z lipicanskim žrebcem 580 Maestosom Monteaura, Dušan Mavec z lipicanskim žrebcem 627 Favoryjem Wera IV in Stojan Moderc z lipicanskim žrebcem 596 Maestosom Allegra XXII.













Dodajno, da je Alojz Lah z lipicanskim žrebcem 580 Maestosom Monteaura v individualni razvrstitvi osvojil 15. mesto, ekipi pa se je kot rezervni oziroma četrti jahač pridružil Ladislav Fabris, ki konjeniško ekipo Kobilarne Lipica vodi kot glavni trener. Do danes ostaja to najvidnejši nastop slovenskih jahačev na olimpijskih igrah vseh časov in eden redkih olimpijskih nastopov lipicancev nasploh. Uspel je zaradi neomajne volje celotne ekipe. Več o olimpijskih jahačih iz Lipice in njihovih lipicancih bo predstavila knjiga Čudež leta 1984 izpod peresa Vita Avguština, ki bo junija izšla pri založbi PANB d.o.o., s podporo Kobilarne Lipica, Konjeniške zveze Slovenije in Združenja rejcev lipicanca Slovenije./LN/Foto press: avtorica Alenka Slavinec