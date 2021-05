Vabljeni na letni koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani – 5 do 100

Ljubljan, 22. maj 2021 – Po skoraj enoletnem obdobju brez koncertov se pevke in pevci APZ Tone Tomšič se na odre vračajo z letnim koncertom s pomenljivim naslovom 5 do 100, s katerim praznujejo 95. obletnico svojega delovanja. Pod vodstvom dirigentke Jerice Bukovec bodo mladi pevci in pevke letos opazovali preplet skladb srednjega veka, renesanse in 21. stoletja. Na koncertu bo zbor ob spremljavi violončelistke Katarine Kozjek in organista Tomaža Sevška Šramla predstavil noviteto mladega skladatelja Leona Firšta, nato pa z glasbeniki Janezom Jocifom, Marjanco Jocif, Francijem Krevhom, Izidorjem Erazmom Grafenauerjem in Tilnom Udovičem stopil v srednji vek, natančneje v Katalonijo, iz katere izvira zborovska stvaritev Llibre Vermell de Montserrat.

Kodeks Llibre Vermell (Rdeča knjiga) je nastal v samostanu na gori Montserrat v Kataloniji verjetno v letu 1399. Samostan je opustošila Napoleonova vojska, omenjeni kodeks pa je bil eden od redkih, ki so preživeli požar. Po restavriranju so njegove platnice prekrili z rdečim usnjem, kar je vzrok za njegovo poimenovanje. Poleg različnih liturgičnih besedil vsebuje tudi glasbene zapise desetih pesmi, posvečenih Devici Mariji. V spremnem tekstu je omenjeno, da gre za repertoar, ki se je vodstvu samostana zdel primeren za izvedbo tudi v sami cerkvi, kjer so romarji molili, po sili razmer pa tudi prenočevali, peli in plesali. Koreografije v kodeksu žal niso zapisane, zato jih je zbor poskusil rekonstruirati po sočasnih opisih plesne izvajalske prakse. Za glasbeni gib, ki bo dodatno obogatil glasbeno-scensko delo, je poskrbela Barbara Kanc, scenografijo je ustvarila Agata Pavlovec.

Premierno predvajanje posnetka koncerta bo v soboto, 29. 5. 2021, ob 19.30 na spletni strani Cankarjevega doma. Vstopnice za dostop do e-dogodka po ceni 8 EUR so na voljo v spletni trgovini Cankarjevega doma na

https://www.cd-cc.si/kultura/glasba/letni-koncert-apz-tone-tomsic-univerze-v-ljubljani Po potrditvi nakupa se bo e-dogodek pojavil v košarici in v polju Moji nakupi, od koder bo ob napovedanem času tudi predvajan.