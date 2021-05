Slo Band Aid s Svobodnim soncem poziva k složnosti

Ljubljana, 25. maj 2021 – Potem, ko so se glasbeniki, združeni v Slo Band Aid, bližajočemu se okroglemu jubileju nastanka naše samostojne države v sodelovanju z RTV Slovenija 3. maja poklonili z novo verzijo skladbe Samo milijon nas je 2021, so zdaj to storili še s pesmijo Svobodno sonce 2021. „S strani več glasbenikov je prišla ideja, da bi nekaj naredili ob 30-letnici Slovenije. Strinjali smo se, da bi obudili eno pesem, ki je že imela takšno narodnobuditeljsko funkcijo in Svobodno sonce je bilo ob Samo milijon nas je prva izbira. Poleg tega skladba sovpada s 30-letnico.

Komad je bil namreč narejen takoj po vojni. Tako se je vse skupaj začelo. Potem smo se lotili nabiranja ekipe in s tistimi, ki so se odzvali, smo začeli s pripravami,“ ozadje nastanka razkriva Aleš Klinar – Klinči, ki je tudi avtor glasbe in (skupaj z Miho Goršetom) aranžmaja prenovljene verzije pesmi Svobodno sonce 2021. Za sodelovanje se je odločilo kar 67 glasbenikov in to iz vseh generacij: „Od stare garde iz prve verzije je ostalo samo šest izvajalcev, potem pa so tu še glasbeniki, ki so se pojavili med 1990-2000 in od 2000 naprej, tako, da smo pokrili tudi čisto mlade generacije, s tem pa je komad dobil tudi svežino oziroma novo obliko. To se mi zdi najbolj pomembno. Svoje je dodal tudi pevski zbor Carmen Manet, tako da gre za eno epsko, uporno in modernizirano verzijo,“ poudarja Klinar. Poleg že omenjenih pri pesmi sodelujejo še: Andrej Šifrer, Helena Blagne, Vili Resnik, Bor Zuljan, Cveto Polak, Irena Vrčkovnik, Giani Rijavec, Nuša Derenda, Anja Rupel, Aleksander Mežek, Tinkara Kovač, Bojan Cvjetićanin, Ditka Čepin, Jože Potrebuješ, Jernej Tozon, Manca Špik, Omar Naber, Jure Doles, Samuel Lucas, Lea Sirk, Alenka Godec, Reno Čibej, Alya, Božidar Wolfand, Nuška Drašček, Slavko Ivančić, Alenka Gotar, Rok Ferengja in Anika Horvat.

Skladbi so glasbeniki nadeli tudi videopodobo. Videospot so snemali tri dni po vsej Sloveniji, zaključili pa so ga skupinsko na gradu Strmol. Kaj je nastalo, boste lahko premierno videli v petek, 28. maja, v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija 1, zvečer pa lahko prisluhnete še družni izvedbi v oddaji V petek zvečer, ravno tako na TV Slovenija 1./LN/press ZKP