Začenja se glasovanje za Naj planinsko kočo 2021

Ljubljana, 25. maj 2021 – Začela se je že sedma sezona akcije Naj planinska koča, ki jo Siol.net v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije organizira že od leta 2015. Bralci Siol.net in ljubitelji gora tudi letos izbirajo naj planinsko kočo in naj visokogorsko kočo. V izboru sodeluje slovenskih 155 koč, od tega 28 visokogorskih planinskih postojank in 127 planinskih koč.

/VIr

Namen akcije Naj planinska koča je na eni strani promocija pohodništva in s tem spodbujanje h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi, na drugi strani pa informiranje javnosti o varnem in odgovornem obisku gora in odnosu do okolja. V ta namen poleg glasovanja za najljubšo planinsko postojanko na portalu Siol.net skozi celotno trajanje akcije bralcem ponujajo koristne informativne vsebine na temo pohodništva.

Skupaj s Planinsko zvezo Slovenije so pripravili tudiplaninski priročnik Rad imam gore, ki si ga uporabniki lahko na svoje računalnike ali druge pametne naprave prenesejo brezplačno. Planinski priročnik ponuja deset napotkov za varen obisk gora, planinski bonton, planinsko abecedo in druge koristne informacije.

V izboru za naj planinsko kočo, ki bo trajal od 24. maja do 3. septembra 2021, sodeluje 155 koč, od tega 28 visokogorskih koč in 127 planinskih koč na nižje ležečih predelih. Glasovanje bo potekalo v dveh krogih. Prvi krog glasovanja poteka do 26. julija 2021. V drugi krog glasovanja, ki bo potekal med 27. julijem in 3. septembrom, bo uvrščenih 10 finalistk iz prvega kroga, 5 koč iz kategorije naj planinska koča in 5 koč iz kategorije naj visokogorska planinska koča, ki bodo prejele največ glasov bralcev. Zmagali bosta koči, ki bosta v svoji kategoriji dobili največ glasov bralcev in ki bosta po mnenju strokovne komisije izpolnjevali vse ustrezne kriterije. Vsi uporabniki, ki bodo oddali glas za katerokoli od kandidatk kadarkoli v času trajanja glasovanja, bodo vključeni v nagradno žrebanje za praktične planinske nagrade, so še sporočili iz Siol.net./LN/Foto: Siol.net