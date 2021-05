Ljubljan, 27. maja 2021 – Po večmesečnem zaprtju kinodvoran se počasi prebuja tudi sedma umetnost in na velika platna se vračajo težko pričakovane filmske uspešnice. Nekaj kinodvoran po državi je že odprtih, nekatere s prihodnjim tednom odpirajo svoja vrata, ostale se bodo odpirale postopoma. Za letošnje poletje, napačneje že za junij so pri Karantanija cinemas pripravili obilo filmskih užitkov, ki naj bi bili takšni, kot smo jih občutili nekoč. In kateri filmi bodo zaznamovali letošnji prvi poletni mesec?

USEKANO (FREAKY) – 3. junija – Začetek junija bo malce strašljiv, saj na velika platna prihaja grozljivka, ki razkriva strašljivo zgodbo o zamenjavi teles najstnice in

neusmiljenega morilca, ki ju upodobita Kathryn Newton in Vince Vaughn. Scenarist in režiser Christopher Landon (Srečen smrtni

dan, franšiza Paranormalno) predstavlja črno komično grozljivko, ki razkriva brutalno resnico o dogajanju na srednji šoli.

OBETAVNA MLADENKA (PROMISING YOUNG WOMAN) – 3. junija – Z oskarjem in bafto za izvirni scenarij nagrajena razburljiva in divje zabavna zgodba o mladi ženski, ki se maščuje vsakemu moškemu, ki ji prekriža pot. V kriminalni srhljivki mlado žensko, ki ima sijajen način, kako se maščevati, zaigra Carey Mulligan, film pa je režirala in

napisala scenarij vizionarska režiserka Emerald Fennell (serija Killing Eve).

VARUH (THE MARKSMAN) – 10. junija – Akcijska srhljivka Varuh z Liamom Neesonom v glavni vlogi, ki bo na meji nepričakovano skušal obvarovati mladega mehiškega dečka

pred nevarnimi kartelskimi morilci, prihaja na spored v kina sredi junija. Film je režiral Robert Lorenz, ki je sodeloval tudi kot scenarist

in producent, scenarij sta napisala še Chris Charles in Danny Kravitz.

TIHO MESTO 2 (A QUIET PLACE: PART II) – 10. junija – Na velika platna se vrača družina, ki so jo na samotni kmetiji ogrožala skrivnostna bitja, ki napadajo le ob zvoku. V novem delu

srhljivke se bo morala družina soočati z grozotami zunaj varnega doma. Tako kot prvi del je tudi drugega režiral John Krasinski,

ter napisal tudi scenarij. Igralska zasedba je večinoma enaka kot v prvem delu – Emily Blunt, Millicent Simmonds in Noahu

Jupeju se pridružita igralca Cillian Murphy in Djimon Hounsou.

PRIJATELJI ZA VEČERJO (FRIENDSGIVING) – 17. junija – Čas je za malo smeha in komedija, ki predstavlja zgodbo o praznovanju zahvalnega dneva med prijatelji, bo poskrbela za dobro

vzdušje. Da bo mirno praznovanje postalo kaotično, bodo posamezniki med povabljenimi gosti poskrbeli za obilico zapletov, neprijetnih in komičnih situacij. Komedijo je režirala in napisala scenarij Nicol Paone, med producenti sta Ben Stiller in glavna igralka Malin Akerman, slednji pa se pridružijo še igralci Kat Dennings, Christine Taylor, Jane Seymour in drugi.

HITRI IN DRZNI 9 (FAST & FURIOUS 9) – 17. junija – Ena najuspešnejših franšiz Hitri in drzni se z novim nadaljevanjem – devetim – na velike ekrane vrača letos poleti. Vračajo se

igralci Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang ter oskarjevki Helen Mirren in Charlize Theron, družini pa se prvič pridružita nova lika – igralec John Cena in pevka Cardi B. Novi del je znova režiral Justin Lin, ki je že petič sedel na režiserski stolček slavne dirkaške sage, scenarij je napisal Dan Casey.

KRUDOVI: NOVA DOBA (THE CROODS: A NEW AGE) – 24. junija – Po sedmih letih se na velika platna vrača prazgodovinska družina Krudovi, ki je preživela marsikatero nesrečo in nevarnost, zdaj pa se bo morala soočiti z nečim, kar jo bo pretreslo še bolj – druga družina, ki je precej naprednejša od njih. V sinhronizirani različici so glavnim junakom svoje glasove posodili Štefan Kušar, Ajda Smrekar, Aljaž Jovanović, Igor Štamulak, Ajda Toman, Saša Lešnjek Volasko, Alenka Tetičkovič in drugi.

VARUJ MI ŽENO (HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD) – 24. junija – Akcijska kriminalka komedija Krij mi hrbet (The Hitman’s Bodyguard) iz leta 2017 je dobila svoje nadaljevanje – slavnima plačanemu morilcu Samuelu L. Jacksonu in telesnemu stražarju Ryanu Reynoldsu se bo v nadaljevanju filma z naslovom Varuj mi ženo pridružila morilčeva žena Salma Hayek, ki ju bo skušala združiti. Tako kot prvi del je tudi drugega režiral Patrick Hughes, pridružijo se igralci Morgan Freeman, Antonio Banderas, Tom Hopper in drugi, Salmino dvojnico v filmu je zaigrala slovenska kaskaderka Tjaša Perko, prizore pa so snemali v več mestih na Hrvaškem in v Trstu.

To je to! Torej zdaj veste, kaj so pripravili za vas pri Karantanija cinemas za vaše obiske »velikih platen«. Zanimivo!/Objavo pripravila Alenka T. Seme/Foto in video – press Karantanija cinemas