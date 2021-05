Novi Galaxy SmartTag+ za pametno iskanje izgubljenih predmetov sedaj na voljo tudi v Sloveniji

SEUL, Koreja – 27. maj 2021 – Samsung Electronics je nedavno predstavil Galaxy SmartTag+ označevalnik, opremljen z BLE in UWB tehnologijama, ki še natančneje označujeta lokacijo 1 . Vključuje tudi tehnologijo razširjene resničnosti (AR), ki vas s pomočjo kamere 2 pametnega telefona vizualno vodi do lokacije, kjer je vaš izgubljeni predmet. Galaxy SmartTag+ je sedaj na voljo tudi v Sloveniji.

Preprosto poiščite pogrešane predmete – Galaxy SmartTag+, najnovejšo različico Samsung Galaxy SmartTag označevalnika, je mogoče pritrditi na vsakodnevne predmete, na primer nahrbtnik ali obesek za ključe. Predmete je tako mogoče enostavno najti s pomočjo SmartThings Find storitve na vaši Galaxy napravi 3 .

Vizualno poiščite svoje predmete z novo AR Finder tehnologijo – Galaxy SmartTag+ nudi BLE in UWB tehnologiji, zato lahko svoje predmete poiščete kar s pomočjo razširjene resničnosti 4 . AR Finder vas vodi z enostavno sledljivim vmesnikom na pametnem telefonu, ki vam pokaže, kako daleč ste od Galaxy SmartTag+ označevalnika, in vas usmerja v pravo smer. Ko ste blizu lokacije pogrešanega predmeta, lahko tudi sprožite lasno zvonjenje – to je na primer posebej uporabno, če vam je pogrešani predmet zdrsnil med kavč ali padel za posteljo.

“UWB bo spremenil naša življenja, saj omogoča veliko bolj natančno določitev lokacije predmeta,” je povedal KJ Kim, izvršni podpredsednik in vodja oddelka za raziskave in razvoj na področju mobilnih naprav pri Samsung Electronics. “Zato še naprej širimo uporabo UWB tehnologije po celotnem Galaxy ekosistemu in iščemo nove načine, kako uporabiti to tehnologijo, da bi olajšali vsakdanje življenje ljudi."

Natančno določite lokacijo označevalnika, tudi če je ta zelo oddaljen – Galaxy SmartTag+ uporablja tudi zmogljive funkcije zaznavanja SmartThings Find storitve, ki vam omogočajo, da najdete pogrešane predmete na zemljevidu, tudi če so izgubljeni daleč od vaše trenutne lokacije. Razlog za to je BLE povezljivost in uporaba omrežja Galaxy naprav. Uporabniki SmartThings Find storitve lahko s privolitvijo prek aplikacije na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku drugim pomagajo najti izgubljene predmete. Ko svoj SmartTag+ označevalnik prijavite kot pogrešan v SmartThings Find storitvi, bo katera koli Galaxy naprava s privolitvijo opozorila SmartThings strežnik o lokaciji označevalnika in prejeli boste obvestilo. Vsi podatki so šifrirani in zaščiteni, zato lokacije ni mogoče razkriti nikomur, razen vam.

S pritiskom na gumb daljinsko upravljajte pametne naprave – Poleg tega sta Galaxy SmartTag+ in SmartTag uporabna za več kot le iskanje izgubljenih stvari. Ste pozabili ugasniti nočno svetilko, vendar ste že zapustili hišo? Namesto da bi se vrnili domov, lahko s pomočjo SmartTag+ ali SmartTag daljinsko izklopite luč. V SmartThings aplikaciji lahko izberete različne funkcije, ki jih označevalnik izvede, ko ga pritisnete. Galaxy SmartTag+ je v Sloveniji na voljo v črni in modri barvi po priporočeni maloprodajni ceni 39,90 evrov. Za več informacij obiščite to POVEZAVO./LN/Foto press: Samsung Electronics