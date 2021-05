Vas zanima naša kulturna dediščina? Prav, tu je delček le te

Ljubljana, 29. maj 2021 – Kaj so delali naši predniki v posameznih mesecih, kakšne šege in vraže so se ohranile do danes, katera jed se pripravlja v posameznem letnem času – vse to in še več prinaša knjiga z naslovom Slovenske šege in navade skozi vso leto.

A takoj velja dodati, da se pri založbi Mladinska knjiga niso ozirali na ta zapis: »Vsi pojte rakom žvižgat, lažnivi pratikarji, lažnivi zvezdogledi, vremena vi preroki! Vi modrijan, hoč’te v nebeških zvezdah brati: al sonce bo dobrotno nam dalo srečno leto, al bo neba togota vetrov nam šum zbudila, razsula v polje toča, vtopila čoln na morji, sad umorila trte. Lažnivi zvezdogledi, vi pojte rakom žvižgat!«/avtor: France Prešeren, Zvezdogledom/

Ne! Rekli so, pomembno je, da srbimo za slovenske šege in navade in jih ohranimo za prihodnje rodove. In prav je tako! Založniku je uspelo, s pomočjo 58 virov zbrati res zanimive šege, vraže, ki so se ohranile do danes. V knjigo pa boste na 206 straneh deležni tudi, kot že zapisano katera jed se pripravlja v posameznem letnem času, seveda po posameznih mesecih. No, mi smo povzeli le vraže, in sicer od prosinca pa vse tja do grudna.

Pa si jih poglejmo nekaj…

Januar – Prosinec: Če v prosincu drevje od mraza poka, bo saja jeseni in moka.

Februar – Svečan: Če svečana mačka na soncu leži, v sušcu spret rada za peč prebeži.

Marec – Sušec: Igrajo v marcu se mušice, v aprilu vzemi rokavice.

April – Mali traven: Več kot ima leto dni se vreme v aprilu spremeni.

Maj – Veliki traven: Če je maja lepo, je dobro za kruh in seno.

Junij – Rožnik: Če junija sonce pripeka, vmes dežek pohleven rosi, ni treba se bati nam teka: obilo nam zemlja rodi.

Julij – Mali srpan: Če juliji so hladni, mokri dnevi, bodo prazni sodi, prazni hlevi.

Avgust – Veliki srpan: Česar Veliki srpan ne skuha, tudi Kimavec ne prekuha.

September – Kimavec: Kadar prve dni kimavca pogosto grmi, k letu obilno tepkovca pa pšenice in rži.

Oktober – Vinotok: V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas.

November – Listopad: Če da mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje.

December – Gruden: Če decembra se led ne odtaja, januarja še hujši mraz nastaja.

Seveda to ni vse! Kot zapisano boste na 206 straneh knjige Slovenske šege in navede skozi leto, katere vsebina je bila zasnovana na osnovi 58 zanimivih virov, zagotovo našli kaj zase, ne glede kaj je zapisal naš največji pesnik.

Knjiga je že na prodajnih knjižnih policah. Če pa jo želite imeti, morate vedeti še to, da boste zanjo morali odšteti 24,99 evra.

Velja omeniti še to, da bodo v letu 2021, ko praznujemo 30. obletnico razglasitve samostojne Republike Slovenije, pri Mladinski knjigi, to pomembno obletnico, proslavili z izdajo zbirke ZLATA SLOVENIJA, ki prinaša pet čudovitih knjig o naši kulturni dediščini. In knjiga – Slovenske šege in navede skozi leto – je ena od njih./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LNovice