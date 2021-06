Covid-19: Stvari se le počasi umirjajo, a intenzivno nego še vedno potrebuje 62 ljudi

Ljubljan, 2. junij 2021 – Včeraj, 1. junij, je bilo opravljenih 4.166 PCR-testov– okuženih pa je bilo 374 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 9,0–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 42.696 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 227. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 67 oseb. Doslej je umrlo 4.380 oseb, od tega včeraj 4. 7-dnevno povprečje okužb po podatkih NIJZ-ja znaša 273. S tem je izpolnjen eden izmed pogojev za prehod v t. i. zeleno fazo epidemije. Trenutno je po podatkih sledilnika za covid-19 v državi 3.960. Podatki kažejo, da je umirjanje vidno, a ne drastično. Zato bo strokovna skupni skupaj z vlado proučevala kje so sprostitve možne in kje ne.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 1. 6. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4.166 PCR/ 27.134 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 374

– Št. hospitaliziranih: 214

– Št. oseb na intenzivni negi: 62

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:24

– Št. umrlih: 4

– 7-dnevno povprečje okužb:273

Pregled po regijah in občinah – https://covid-19.sledilnik.org/embed.html#/sl/chart/Map

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 668.479 ljudi, z vsemi odmerki pa 418.613. Delež cepljenih z vsemi odmerki trenutno znaša 19,4 odstotka v prebivalcev Slovenije. Kot vse kaže celjene poteka prepočasi, če se želi doseči vsaj 65 odstotno precepljenost.

Madžarska je Sloveniji posodila 300 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece. “Cepivo bomo vrnili, ko ga bomo imeli dovolj, predvidoma konec leta. V tem ključnem trenutku je vsak odmerek dragocen,” je ob predaji cepiva dejal minister za zdravje Janez Poklukar.Kot je dodal, bo madžarska pošiljka pomembno okrepila logistiko cepljenja na terenu.

Na cepljenje proti covidu-19 se lahko prijavite prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, se ni treba ponovno naročati prek nove aplikacije saj bodo vaši podatki o prijavi že v sistem.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Stanje na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 432 okuženih oseb. V bolnišnicah se nahaja 709 oseb intenzivno nego pa jih potrebuje 81. Zaradi covidia-19 je doslej umrlo 8.042 oseb, samo včeraj 8.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 400 novih okuženih oseb. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 413 oseb od tega jih 135 potrebuje intenzivno nego. Doslej je v Avstriji za covid-19 umrlo 10.621 ljudi. Pogoji za vstop v Avstriji iz Slovenije in obratno – podatki so na voljo na spletni strani veleposlaništva Republike Avstrije v Ljubljani.

Dobro je vedeti – Velja opozoriti, da se je za vstop v Avstrijo potrebno elektronsko prijaviti na naslovu https://entry.ptc.gv.at, kjer je na voljo ustrezno potrdilo v nemškem in angleškem jeziku. In omejitve, ki veljajo za vstop k našim severnim sosedom, so na voljo na tej povezavi.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosed

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus