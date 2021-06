Gostinci pričakujejo več od interventnega zakona in pozivajo k odpravi neživljenjskih pogojev

Ljubljan. 2. junija 2021 – Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS v interventnem zakonu sicer pozdravlja kritje regresa in delno povračilo fiksnih stroškov, a obenem opozarja, da ključne rešitve v zakon niso vključili. Sekcija je namreč za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki sta bili zaprti več kot osem mesecev, predlagala tudi začasno znižanje DDV ter povračilo za izpad prometa. Obenem pa je danes sekcija vnovič pozvala vlado in stroko k odpravi neživljenjskih pogojev za delo v gostinstvu in turizmu ter opozorila, da pogoj PCT za vstop v notranjost na Hrvaškem ne velja.

»Ugotavljamo, da je zmanjkalo posluha za naš predlog začasnega znižanja DDV iz 22 % oz. 9,5 % na 5 %, za katerega ocenjujemo, da bi pomembno pomagal panogama ob vnovičnem zagonu. Doslej se je za ta ukrep odločilo vsaj osem držav EU, mi pa žal ne. Nezadovoljni smo tudi s pogoji, ki določajo upravičenost do povračila za izpad prometa. 70-odstotni izpad prometa v letu 2021 glede na leto 2019 namreč predpostavlja, da subjekt v letu 2021 sploh ni posloval osem mesecev in pol. To je nemogoč pogoj, ki naslavlja peščico posameznikov, sistemsko pa ne rešuje ničesar,« opozarja Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, ki dodaja, da je treba ukrepe pomoči zagotavljati toliko časa, dokler bodo veljale omejitve, kot so PCT za vstop v notranjost, razdalja med mizami, število oseb za isto mizo itd.

Sekcija pozvala vlado k odpravi neživljenjskih pogojev – Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je danes ponovno pozvala vlado in stroko, da odpravita neživljenjske pogoje za gostinstvo in turizem, kot so denimo omejitev štirih oseb za isto mizo, PCT pogoj, razdalja med mizami. Ti pogoji namreč povzročajo poslovno škodo in nerentabilno poslovanje v gostinstvu in turizmu.

»Glede na to, da so se omejitve sprostile pri kongresnih prireditvah, shodih, menimo, da je čas, da se tudi gostinstvu in turizmu omogoči lažje poslovanje. Ne nazadnje tudi sosednje države sproščajo ukrepe, v Avstriji in na Hrvaškem so denimo zmanjšali razdaljo med mizami, na Hrvaškem pa celo ne velja pogoj PCT za vstop v notranjost gostinskih obratov,« so med drugim zapisali v današnjem pozivu./LN