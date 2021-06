26. junija na Trubarjevi domačiji na Rašici festival »Peti inu obstati«

Rašici, 7. junij 2021 – Jutri, 8. junija, bomo v Sloveniji praznovali dan Primoža Trubarja, očeta slovenskega jezika. Slovenskega velikana, ki je s Katekizmom in Abecednikom slovenski deželi prinesel prve pisane in tiskane besede in bil v vseh pogledih pred svojim časom, saj je o narodu v srednjem veku razmišljal skozi oči izobraženca in ne dogmatika. Zato Slovenci Primoža Trubarja upravičeno imamo za očeta naroda, saj je jezik njegov temelj.

26. junija pa bo Trubarjeva domačija v Rašici gostila že tretji festival Peti inu obstati. Gre za festival »take inu drugačne« akustike, kot ga je poimenoval idejni oče in soorganizator, znani slovenski kantavtor, Peter Lovšin, ki skrbi za poživitev kulturnega dogajanja »od Turjaka do Kolpe«, hkrati pa na svojstven način pomaga pri ohranjanju in spodbujanju avtorskega ustvarjanja v slovenskem jeziku, ki se na odrih ali pisano, marsikdaj prav nerodno zapostavlja ali površno uporablja.

Festival »take inu drugačne« predstavlja uveljavljene in manj uveljavljene glasbene izvajalce ter skupine različnih žanrov, ki z akustičnimi nastopi predstavljajo svoja najboljša dela. Do sedaj so nastopili že Janez Bončina Benč, Peter Lovšin, Hellcats, Rihard Zadravec, Stojan Bavdek in številni drugi.

No, letos pa bodo festival obiskali Rudi Bučar, Igor Leonardi z Ano Vipotnik (Fake Orchestra) ter predstavnik lokalne scene Primož Turk s Skrajneži.





Festival organizatorji želijo dopolniti še z različnimi dejavnostmi, ki presegajo klasično koncertno druženje. K sodelovanju so povabili slovenske tekstopisce, umetnike in rokodelce, ki bodo na delavnicah iz prve roke delili svoje izkušnje in znanja.

V projektu, ki uživa podporo Akademije znanosti in umetnosti (SAZU) aktivno sodeluje cela občina Velike Lašče, ki želi ta osrednji del ribniško-kočevske doline postaviti na mesto, ki ji v slovenski kulturni zgodovini tudi pripada. Zato naj bi festival postal stalnica v slovenskem prostoru in tako na svojevrsten način nadaljeval tradicijo vseh velikanov slovenske kulture, ki so se rodili v teh krajih.

Da to je njemu v poklon – Trubarju! Trubar je bil, kot v uvodu zapisano, osrednja osebnost reformacije na Kranjskem, znan pa je predvsem kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku, Katekizma in Abecednika (1550). Od vse protestantske knjižne produkcije v slovenščini je napisal polovico in uredil dve tretjini del. Protestantska književna tradicija je tako močno zasenčila katoliško, da se je morala le-ta nasloniti na protestantska dela tudi potem, ko je s protireformacijo katolištvo prevladalo nad protestantizmom. Zato velja Trubar za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, za osrednji lik slovenske kulturne zgodovine in v različnih pogledih celo glavno zgodovinsko osebnost.







Trubar je večinoma deloval v Ljubljani, kjer je okoli leta 1535 postal pridigar in leta 1542 stolni kanonik. Bil je ustanovitelj ter superintendent (1561-1565) protestantske cerkve na Kranjskem. Leta 1564 je izdal Cerkovno ordningo, cerkveni red. Ker je s tem posegel v pristojnosti deželnega kneza, je bil leta 1565 dokončno izgnan iz Kranjske – obiskal jo je le še enkrat. Zatem je do smrti prebival in služboval v Nemčiji v Württembergu.

Dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 8. junija, vendar pa ni dela prost dan. Praznik je namenjen obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda Primoža Trubarja, ki naj bi se po določenih virih rodil 8. junija 1508. /Objavo pripravi JT/Elementi za objavo: KUD STRELA