Ljubljana v znamenju Borjanke, Maratona Franja in naše največje kolesarke dirke – dirke Po Sloveniji

Ljubljan, 8. junij 2021 – Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju kolesarstva. Tako bo v soboto, 12. junija, na Slovenski cesti, start rekreativne kolesarske dirke Barjanke, v nedeljo, 13. 6. 2021, pa v BTC City start največje rekreativne kolesarke dirke – najbolj množične kolesarke dirke – Maraton Franja, ki je letos jubilejna, in to že 40.

No, za poslastico pa si bo moč ogledati del pete etape kolesarske dirke po Sloveniji, ki jo bo prenašala tudi mednarodna televizijska mreža Eurosport.



Start prvega kolesarskega dogodka – “Barjanka Hervis 2021” bo to soboto ob 8. uri na Slovenski cesti pri Drami, kjer bo Turizem Ljubljana z lokom, transparenti in ljubljanskim Zmajčkom spodbujal tekmovalce in pozdravil navijače. Namen te že tradicionalne 83 km kolesarske dirke pa je predstavitev lepot Ljubljanskega barja in obujanje spominov na prve kolesarske dirke, ko so še potekale po makadamskih cestiščih.

Maraton Franja – No, zagotovo bo letos v ospredju zanimanja tako kolesarjev, kot javnosti jubilejna kolesarka prireditev, in sicer Maraton Franja, ki letos obeležuje 40 let.

Gre za kolesarsko prireditev, ki od udeležencev zahteva, da prevozijo 156 kilometrov. Sedanja proga poteka od štarta (ta je ob 9.00) v BTC Cityu levo na Šmartinsko cesto, zavije levo na Kajuhovo, nadaljuje po Kajuhovi, Litijski in Poljanski cesti, zavije levo na Roško in nadaljuje do Karlovškega mostu, kjer zavije desno na Karlovško, nadaljuje po Zoisovi, Aškerčevi in naprej po Tržaški – PREDSTAVITEV CELOTNA TRASE / ČASOVNICA – in nato nazaj na cilj v BTC Cityu (pri povprečni hitrosti 40km/h ob 12.54, tisti, ki bodo progo prevozili s povprečno hitrostjo 30 km/h pa bodo na cilj praviloma prispeli ob 14.10, no vsi počasnejši pa seveda pozneje).

In še dva zanimiva podatka o Maratonu Franja:

Prvi Maraton Franja je bil izveden 22. julija 1982 pod taktirko Zvoneta Zanoškarja, legende slovenskega kolesarstva (žal že pokojni) na pobudo znanega slovenskega novinarja Toneta Fornezzija-Tofa .

Maraton Franja pa je zdaj uradni kandidat za včlanitev v serijo najboljših kolesarskih maratonov na svetu pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze UCI-Golden bike.

Dirka po Sloveniji – Poslastica kolesarskega tedna pa bo, kot že zapisano, prav gotovo start zadnje, pete etape dirke po Sloveniji, ki bo potekala dobrih 175 km od Ljubljane do Novega mesta, in sicer v nedeljo, 13. 6. 2021 spet v ljubljanskem BTC City, nato pa po časovnici, ki je na volji na tej AKTIVNI POVEZAVI.



Ker bo na dirki nastopil Tadej Pogačar, aktualni zmagovalec Dirke po Franciji in trenutno eden največjih zvezdnikov svetovnega kolesarstva, vabila na ogled ni potrebno posebej izpostavljati.

Torej zdaj veste, zakaj bo Ljubljana ta konec tedna mesto kolesarjev. No, je pa res, da je to vedno bolj, in sicer vsak dan, ko prebivalci slovenskega glavnega mesta kolo jemljejo za svoje prevozno sredstvo, kot prvo izbiro. Le mediji se ne trudijo to poglobljeno sporočati javnosti./LN/Fotografije so arhivske/