Znani letošnji Levstikovi nagrajenci

Ljubljana, 9. junij 2021 – Založba Mladinska knjiga, ki od leta 1949 podeljuje Levstikovo nagrado, je to storila tudi letos, in sicer včeraj, 8. junija, na posebni priložnostni slovesnosti, ki se je odvijala v Pavčkovi dvorani založbe Mladinske knjige.

Za življenjsko delo sta nagrado prejela Andrej Rozman – Roza, pesnik in pisatelj in ilustratorka Alenka Sottler. Nagrado za izvirno leposlovno delo je prejel Blaž Lukan za knjigo Fantek in punčka ter Ana Zavadlav za izvirne ilustracije v knjigi Obisk.

In zdaj še utemeljive žirantov, zakaj so letošnji nagrajenci prejeli Levstikove nagrade:

Andrej Rozman – Roza – Pesnik in pisatelj, pa tudi dramatik, prevajalec, režiser in igralec Andrej Rozman – Roza (1955) je eden najboljših in najizvirnejših sodobnih ustvarjalcev za otroke in odrasle na Slovenskem, so zapisali v utemeljitvi Levstikove nagrade za življenjsko delo. “Tako je samosvoj in živ, rahločuten in zabaven, inovativen in poglobljen, močan in nežen, da verjetno ni človeka v Sloveniji, ki se ga njegova dela ne bi dotaknila. Rad ima slovenski jezik, rad se z njim igra in ga ohranja živega,” je izpostavila žirija, ki ji je predsedoval glavni urednik Mladinske knjige Bojan Švigelj.

O nagradi za življenjsko delo je žirija presojala v naslednji sestavi: Bojan Švigelj, glavni urednik in predsednik žirije, Tatjana Cestnik, vodja sektorja Knjižno založništvo, Andrej Ilc, vodja Uredništva za leposlovje, Tanja Komadina, likovna urednica, Alenka Veler, urednica mladinskega leposlovja in Irena Matko Lukan, urednica otroškega leposlovja.

Alenka Sottler – Akademska slikarka in ilustratorka Alenka Sottler (1958) ustvarja za otroke, mladino in odrasle, od klasičnih in sodobnih pravljic do poezije in naslovnic ter družbeno odzivnih del. V dialogu med besedo in ilustracijo venomer išče način, kako na njunem presečišču ustvariti novo celostno umetnino. S svojim analitičnim pristopom in mojstrsko likovno dovršenostjo se ne posveča le klasičnim likovnim tehnikam, kot je denimo tempera, marveč tudi izumljanju in uporabi inovativnih likovnih tehnik, kot so praskanka, izrezanka, odtisi, je zapisano v utemeljitvi.

Blaž Lukan – Nagrajena pesniška zbirka Fantek in punčka pesnika Blaža Lukana (1955), ki jo je ilustrirala Ana Zavadlav, je po mnenju žirije “spomenik, je družina pesmi, v katerih je ujeto leto nekih življenj“. Nekatere pesmi so napisane v prostem verzu, druge v rimani formi, pri čemer rime in jezik ves čas ostajajo izvirni, sveži. Drobni lirični utrinki se prepletajo s konkretnimi podobami, dejansko prehaja v abstraktno. Vseskozi sta prisotna igrivost in humor, saj so pesmi duhovite, domislice pa izvirne, je še zapisala žirija, ki ji je predsedoval urednik in pesnik Žiga Kosec.

Levstikovega nagrajenca 2021 za najboljše leposlovno delo za otroke in mladino je izbrala žirija, ki so jo sestavljali: urednik in pesnik Žiga Kosec (predsednik žirije) ter Nina Svetelj, vodja prireditev v Mestni knjižnici Kranj, in Irena Matko Lukan, urednica otroškega leposlovja v Mladinski knjigi.

Ana Zavadlav (1970) – O dobitnici nagrade za izvirne ilustracije v slikanici Obisk Gaje Kos Ani Zvadlav pa je žirija, ki ji je predsedovala vodja galerije v Vodnikovi domačiji Maša P. Žmitek, zapisala, da njena slikanica “čudovito barvna, oblikovno sočna in besedno igriva”. In dodala, da “je celovito zasnovana, umetniško dovršena in jo je – kot vse dobre slikanice – vedno znova mogoče brati tudi le skozi ilustracije. Ilustratorka v izvirnem likovnem slogu in tehniki ustvari izjemne, presenetljive, kompleksne in premišljene kompozicije, v katere z veseljem vstopimo“.

O nagradi je presojala žirija, ki sta jo pod vodstvom Maše P. Žmitek, vodje galerije v Vodnikovi domačiji, sestavljali še ilustratorka Jelka Godec Schmidt, lanskoletna Levstikova nagrajenka za življenjsko delo, ter likovna urednica Tanja Komadina.

Levstikova nagrada je, kot že rečeno, najstarejša povojna založniška nagrada. Ob 50. obletnici prve podelitve Levstikovih nagrad so uvedli še nagrado za življenjsko delo; prejemniki nagrad pa dobijo tudi ploščo z imenom pod arkadami, ki se imenujejo Levstikove arkade, in sicer pred knjigarno Konzorcij.

Plošči letošnjima nagrajencema v čast Andreju Rozmanu – Rozi in Alenki Sottler so odkrili po predstavitvi nagrajencev, tako, da ju ob dosedanjih nagrajencih lahko vidite, če se odpravite v knjigarno Konzorcij ali le sprehodite pod Levstikovimi arkadami. In še to! Nagrajenca za izvirno leposlovno delo in ilustracije prejmeta vsak po 2000 evrov neto, nagrajenca za življenjsko delo pa vsak po 4000 evrov neto.

Ob koncu dodajmo še vse letošnje nominirance:

Za izvirno leposlovje za otroke in mladino, so to bili:

GUMBKI Tinke Bačič z ilustracijamiSuzi Bricelj, Bojane Dimitrovski, Jelke Godec Schmidt, Ane Košir, Maše Kozjek, Marjana Mančka, Petra Škerla in Ane Zavadlav

NEGOTOVE PESMI Barbare Gregorič Gorenc z ilustracijami Damijana Stepančiča

FANTEK IN PUNČKA Blaža Lukana z ilustracijamiAne Zavadlav

SKRIVNO DRUŠTVO KRVZ Simone Semenič z ilustracijamiTanje Komadina

ZAJČKOVA HIŠICA Anje Štefan z ilustracijami Hane Stupica

Za izvirne knjižne ilustracije za otroke in mladino pa:

OBISK Gaje Kos z ilustracijami Ane Zavadlav

PRAVLJIČNO POTOVANJE HANSA CHRISTIANA ANDERSENA Heinza Janischa z ilustracijami Maje Kastelic

SI ŽE KDAJ POKUSIL LUNO Boštjana Gorenca Pižame z ilustracijami Igorja Šinkovca

NEGOTOVE PESMI Barbare Gregorič Gorenc z ilustracijami Damijana Stepančiča

DREVO Tomaža Pengova z ilustracijamiPolone Lovšin /Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ Foto: Alenka T. Seme/