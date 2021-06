Epidemija se v Sloveniji z današnjim dnem zaključuje, ne pa tudi nekatere omejitve

Ljubljan, 15. junij 2021 – Včeraj, 14. junij, je bilo opravljenih 3.330 PCR-testov– okuženih pa je bilo 112 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 4,8–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 39.801hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 122. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 40 oseb. Doslej je umrlo 4.408 oseb, od tega včeraj 2. Sedemdnevno povprečje okužb je trenutno 132.

Epidemija se z današnjim dnem zaključi ne pa tudi nekatere omejitve – A kot je povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je epidemiološka slika v primerjavi z lanskim koncem epidemije drugačna: veliko število cepljenih in prebolevnikov, ki so zdaj zaščiteni. Ker pa je virus še vedno med nami, v veljavi ostajajo nekateri ukrepi. Ostaja sistem PCT – “preboleli, cepljeni in testirani“. Še vedno veljajo omejitve na 10 kvadratnih metrov pri izvajanju dejavnosti, nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in omejitev 75-odstotne zasedenosti sedišč na prireditvah. Se pa s koncem epidemije v gostinskih lokalih umika omejitev, da so lahko pri mizi štiri odrasle osebe in otroci.

Posebno obvestilo za popotnike povezno s pogoji covid-19 – Re-open EU zagotavlja informacije o različnih sprejetih ukrepih, vključno z zahtevami glede karantene in testiranja za potnike, potrdilom EU o digitalnem COVID, ki vam bo v pomoč pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja, ter mobilnimi aplikacijami za sledenje stikom in opozarjanje v zvezi s koronavirusom. Informacije se pogosto posodabljajo in so na voljo v 24 jezikih. To vam bo pomagalo načrtovati potovanje po Evropi, hkrati pa ostati varno in zdravo. Alokacijo si naložite na svoj pametni telefon in sproti boste obveščeni o pogojih vstopu v države EU in pogojih povezanih s covid-19 v posamezni državi EU.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 14. 6. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 3.330 PCR/ 39.801 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 112

– Št. hospitaliziranih: 122

– Št. oseb na intenzivni negi: 40

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:21

– Št. umrlih:2

– 7-dnevno povprečje okužb:132

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so doslej v Sloveniji z najmanj enim odmerkom proti covidu-19 cepili 772.282 ljudi, polno cepljenih pa je več kot 552.566 ljudi. V Sloveniji je cepiva zdaj dovolj, zato bodo v prihodnjih dneh v cepilnih centrih po vsej državi pripravili dneve odprtih vrat.

Stanje na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem po testiranju zabeležili 96 okuženih oseb. V bolnišnicah se nahaja 372 oseb od tega jih 28 potrebuje intenzivno nego, Zaradi covidia-19 je doslej na Hrvaškem umrlo 8.156 oseb, včeraj 8 .

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 117 novih okuženih oseb. Od včeraj do danes je bilo v Avstriji registriranih 117 novih okužb . V zadnjih sedmih dneh je povprečje okuženi znašala 218. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa je znašla 17,2.

Doslej je v Avstriji za covid-19 umrlo 10.668 ljudi.

Pogoji za vstop v Avstriji iz Slovenije in obratno – podatki so na voljo na spletni strani veleposlaništva Republike Avstrije v Ljubljani.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosed

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

