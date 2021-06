V mestu Seestadt na Dunaju, ki bi lahko z idejami napolnilo tudi samozadostne možgane naših lokalnih veljakov

Dunaj/ Seestadt, 16. junija 2021 – To je pogled na eno od največjih urbanih razvojnih območij v Evropi. Gre za naselje na severovzhodu Dunaja, in sicer v dinamičnem 22. dunajskem okrožju, kjer mestne oblasti Dunaja gradijo mesto Seestad, ki je zagotovo mesto s srcem in možgani. Mesto, v katerem bo življenjski prostor zagotovljen za več kot 25.000 ljudi.

In ne samo to! Novo nastajajoče mesto Seestadt je v kraju Aspern (nekoč področje dunajskega letališča – v okrožju Donaustadt). Mesto, ki nastaja že od leta 2013, bo tukajšnjim prebivalcem mesta Dunaj, ob bivanju zagotavljalo tudi več tisoč delovnih mest, in to v tehnološko napredni dejavnosti.

Seestadt je s podzemno železnico (U2) povezano s središčem Dunaja (24 minut vožnje) je zasnovano kot trajnostno okrožje, ki združuje visoko kakovost življenja z dinamično gospodarsko močjo, ter omogoča rast istega na podlagi inovativnih zasnov.

Praviloma zadnja štiri leta, ko smo na Dunaju nekaj dni, skočimo tja, da preverimo napredek razvoja in izgradnje novega mesta Seestadt. No, in to smo zabeležili danes, 16. junija, ko smo obiskali in zabeležili takšno stanje.







































Morda še to! Ker poznamo razmere v Sloveniji in tudi v Ljubljani, bi bilo dobro, da tudi naši župani, ki jih praviloma zanima le tlakovanje in asfaltiranje cest, skočijo do Dunaja in si v živo, na primeru snovanje mesta Seestadt, zbistrijo lokalno usmerjene možgane.

Seestadt bi bil pravšen primer zanje, in sicer, kako si s pravimi idejami in rešitvami napolniti lokalno samozadostne možgane. Veliko bi se lahko naučili. Namreč, čas bi že bil, da glave naših snovalcev razvoja ti usmerijo tudi proti Avstriji (ne samo Avstriji), a zagotovo ne proti Balkanu, kjer si s svojimi individualnimi povezavami polnijo le lastne žepe.

Dejstvo je, da se je na primeru dunajskega Seestadta mogoče veliko naučiti, tam, kjer smo bili nekaj desetletij, pa žal zelo malo./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: Janez Temlin