V Sloveniji prvič brez smrtnih žrtev zardi covida-19; V Avstriji od 1. julija brez mask FFP2

Ljubljan, 17. junij 2021 – Včeraj, 16. junij, je bilo opravljenih 2.333 PCR-testov– okuženih pa je bilo 83 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 3.6–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 26.516 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 112. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 37 oseb. Doslej je umrlo 4.409 oseb, od tega včeraj NIČ!. Sedemdnevno povprečje okužb je trenutno 100. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev sta se spustili na 97.

Ukrepi, ki ostajajo – Zaščitne maske so v zaprtih javnih prostorih in na prostem, kjer ni mogoče vzdrževati medsebojne razdalje 1,5 metra, še vedno obvezne, tako kot razkuževanje rok in t. i. pravilo PCT. Pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) je tako še vedno pogoj za vstop v notranjost gostinskih lokalov, v turističnih nastanitvah, na bazenih, pri sejemski in kongresni dejavnosti ter v igralnicah in igralnih salonih. Pogoj PCT pa ne velja za otroke do dopolnjenega 18. leta, je razvidno s spletnega vladnega spletišča.

Prav tako na javnih prireditvah ali shodih, pri obisku knjižnice, arhiva, muzeja ali galerije, prodaji blaga in storitev, kolektivnem uresničevanju verske svobode ter na športnih tekmovanjih še vedno velja omejitev en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine.

Za zdaj še vsaj do 20. junija med drugim v veljavi ostajajo tudi odloki o omejitvah na področju kulturnih storitev končnim uporabnikom, na področju javnega prevoza, na področju ponujanja blaga in storitev, na področju vozil ter odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19.

Posebno obvestilo za popotnike povezno s pogoji covid-19 – Re-open EU zagotavlja informacije o različnih sprejetih ukrepih, vključno z zahtevami glede karantene in testiranja za potnike, potrdilom EU o digitalnem COVID, ki vam bo v pomoč pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja, ter mobilnimi aplikacijami za sledenje stikom in opozarjanje v zvezi s koronavirusom. Informacije se pogosto posodabljajo in so na voljo v 24 jezikih. To vam bo pomagalo načrtovati potovanje po Evropi, hkrati pa ostati varno in zdravo. Alokacijo si naložite na svoj pametni telefon in sproti boste obveščeni o pogojih vstopu v države EU in pogojih povezanih s covid-19 v posamezni državi EU.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 16. 6. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2.333 PCR/ 26.516hitrih testov

– Št. pozitivnih: 83

– Št. hospitaliziranih: 112

– Št. oseb na intenzivni negi: 38

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:21

– Št. umrlih:NIČ

– 7-dnevno povprečje okužb:100

Pregled po regijah in občinah – https://covid-19.sledilnik.org/embed.html#/sl/chart/Map

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so doslej v Sloveniji z najmanj enim odmerkom proti covidu-19 cepili 785.423 ljudi, polno cepljenih pa je več kot 568.272 ljudi. V Sloveniji je cepiva zdaj dovolj, zato bodo v prihodnjih dneh v cepilnih centrih po vsej državi pripravili dneve odprtih vrat.

Stanje na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem po testiranju zabeležili 95 okuženih oseb. V bolnišnicah se nahaja 342 oseb od tega jih 25 potrebuje intenzivno nego, Zaradi covidia-19 je doslej na Hrvaškem umrlo 8.165 oseb, včeraj 3 .

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 179 novih okuženih oseb. Doslej je v Avstriji za covid-19 umrlo 10.674 ljudi. Od 1. julija bodo v Avstriji odložili obvezno nošenje mask FFP2. No, te pa bo treba uporabljati samo v zdravstvenem sektorju. To pomeni v bolnišnicah in domovih za ostarele.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosed

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

