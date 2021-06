Na voljo prenovljena aplikacija VešKajJeš

Ljubljana, 18. junija 2021 – Poletje ne mine brez druženj, njihov (pre)pogosti spremljevalec pa je tudi alkohol. O varnem pitju alkohola ne moremo govoriti, govorimo lahko le o pitju alkohola z manj ali več tveganja: čim manj tem bolje, najbolje pa 0,0. Alkohol vsebuje tudi veliko kalorij in lahko pomembno prispeva k skupnemu dnevnemu energijskemu vnosu. Podatek o energijski vrednosti alkoholne pijače na označbi pogosto ni naveden, je pa zdaj na voljo vsem uporabnikom aplikacije VešKajJeš.

Kot sporočajo iz Zveze potrošnikov Slovenije je trenutno v bazi več kot 2700 alkoholnih pijač. Ko uporabnik aplikacije poskenira črtno kodo na alkoholni pijači, se prikaže njena energijska vrednost, ki temelji bodisi na podatku, kot ga je označil proizvajalec, bodisi na oceni. Ta je izračunana s posebnim algoritmom za ocenjevanje energijske vrednosti, ki je bil zasnovan v okviru programa Veš, kaj piješ, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru financiranja programov varovanja in krepitve zdravja.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz leta 2019 je v Sloveniji registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, več kot 11 litrov. V primerjavi z nekaterimi evropskimi državami smo nekje v sredini, na vrhu je Latvija s skoraj 13 litri čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več. Skrb vzbujajoče je, da kar 45 odstotkov prebivalcev, starih od 25 do 64 let, vsaj enkrat v letu pije na tvegan ali škodljiv način. Glede na raziskave moški pijejo pogosteje in več kot ženske.

Škodljivosti alkohola se pogosto ne zavedamo

Alkohol je tako samoumeven del naše kulture, da se pogosto ne zavedamo, kako škodljiv je za nas in naše otroke, ki imajo prvi stik z alkoholom največkrat prav doma. Pozabljamo, da prej ko začne mladostnik piti alkohol, večja je verjetnost škode. Za otroke in mladostnike ni varne meje pitja alkohola. 0,0 je edina izbira. »Pomembno je opozoriti, da alkoholna industrija nekatere brezalkoholne pijače pogosto izkoristi za oglaševanje, saj so ti izdelki oblikovno velikokrat zelo podobni alkoholnim pijačam. Vemo pa, da lahko večja izpostavljenost oglaševanju spodbudi pitje alkoholnih pijač in s tem poveča škodo zaradi alkohola,« je poudarila dr. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tako pojasnila, zakaj so v aplikaciji kot alkoholne pijače označena tudi brezalkoholna piva.

Nadgradnja kot odziv na želje uporabnikov aplikacije VešKajJeš

Veliko zanimanje uporabnikov aplikacije VešKajJeš v preteklih letih v povezavi z informacijami o alkoholnih pijačah je spodbudilo njeno nadgradnjo v tej smeri. Doc. dr. Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko, vodja projekta Veš, kaj piješ: »Trenutna zakonodajna ureditev označevanja ne predvideva obveznega označevanja alkoholnih pijač s podatki o hranilni vrednosti, zato potrošnikom na označbah tovrstnih izdelkov pogosto niso na voljo. Za namen nadgradnje smo partnerji programa izvedli več aktivnosti: zbrali podatke o sestavi alkoholnih pijač, razvili protokol za oceno energijske vrednosti, pripravili sporočila o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola za ozaveščanje prek mobilne aplikacije in poskrbeli za ustrezno infrastrukturo, ki omogoča nadgradnjo in delovanje aplikacije. Verjamem, da bo nova funkcionalnost za potrošnike privlačna in bo prispevala k bolj ozaveščenim izbiram.«

Partnerji programa Veš kaj piješ?, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, za letos načrtujejo še več nadgradenj. »Mobilne aplikacije so živa stvar. Po eni strani potrebujejo redne posodobitve, ki jih narekujejo Google in Apple s posodabljanjem svojih trgovin, po drugi strani pa nadgradnje za zagotavljanje novih funkcionalnosti. Te pogosto narekujejo uporabniki s komentarji, sporočili in z uporabo aplikacije – kot zanimivost, piva so med najbolj iskanimi izdelki v sistemu,« je pojasnil dr. Bojan Blažica z Instituta »Jožef Stefan«,, ki skupaj z Inštitutom za nutricionistko, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zvezo potrošnikov Slovenije sodelujejo pri programu Veš, kaj piješ?

Kalorična vrednost 1 merice žgane pijače = 1 rezini kruha

Z nadgradnjo mobilne aplikacije VešKajJeš boste od zdaj lahko preverili tudi, kako kalorične so alkoholne pijače, saj tega podatka na večini embalaž te skupine izdelkov ne boste našli. S skeniranjem črtne kode na alkoholni pijači se vam bo v aplikaciji prikazal podatek o energijski vrednosti alkoholne pijače na merico in na 100 ml. Poleg tega boste lahko z drsnikom preverili, koliko energijske vrednosti predstavlja določena količina alkoholne pijače. Hitro in preprosto!

Kot poudarjajo na ZPS, alkoholne pijače niso problematične le z vidika vsebnosti alkohola, ampak lahko pomembno prispevajo k dnevnemu energijskemu vnosu – s pitjem dobimo le kalorije, ne pa hranljivih snovi, ki bi jih sicer dobili ob zaužitju hrane z enako energijsko vrednostjo.

V aplikaciji prikazana energijska vrednost alkoholne pijače temelji bodisi na podatku, kot ga je označil proizvajalec, bodisi na oceni. Ocena je rezultat algoritma, ki temelji na dostopnem podatku o vsebovani količini energijsko zelo bogatega alkohola (vsebuje namreč kar 7 kcal oz. 29 kJ na gram alkohola – bistveno več kot sladkorji) in na podatku o vrsti pijače, na podlagi katerega je ocenjena vsebnost skupnih ogljikovih hidratov, ki so tudi pomemben vir energije v tovrstnih izdelkih. Druga hranila pri ocenjevanju energijske vrednosti niso upoštevana, saj gre večinoma za zanemarljive količine.

Pri ZPS so pregledali skoraj 100 piv oz. pijač na osnovi piva. »Piva in radlerji, tudi njihove brezalkoholne različice, vsebujejo sladkor, tudi njihova energijska vrednost ni nezanemarljiva. Nadgradnja aplikacije VešKajJeš je zato zelo dobrodošla, saj bo prav vsak potrošnik lahko prišel do podatka o energijski vrednosti katere koli alkoholne pijače,« je pojasnila Melita Kogovšek z Zveze potrošnikov Slovenije. Pomembno je tudi, da so v aplikacijo vgrajena sporočila, s katerimi potrošnike ozaveščamo o škodljivostih pitja alkohola in o tem, da varnega pitja alkohola ni. Aplikaciji so dodane tudi povezave do spletnih strani, kjer lahko preverite, ali pijete preveč: https://www.sopa.si/kakovost-zivljenja/ali-pijem-prevec/.