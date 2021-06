Ali bo 2.TIR postal 2xTEŠ6?

Ljubljana, 20. junij 2021 – Naj spomnimo, 5. maja 2021 so v Dekanih predstavniki državne družbe 2TDK z izbranim izvajalcem, konzorcijem družb Kolektor CPG, Yapı Merkezi in Özaltin, podpisali pogodbo za glavna gradbena dela na odseku 2. tira Divača–Črni Kal. In takrat so vzhičeni nosilci največje državne naložbe, pred dvema gradbenima strojema in z nekimi zastavicami v rokah mahali, kot mali otroci in pred novinarji zatrjevali, da se bodo izbrani izvajalci resno lotili del izgradnje 2. tira, ki ga Slovenija »gradi« že trideset let.

In zdaj ti tako »usposobljeni« izvajalci, konzorcij Kolektor CPG, Yapı Merkezi in Özaltin, z vso vnemo iščejo delavce po Balkanu in Sloveniji za gradnjo 2. tira, čeprav so javno zatrjevali, da so v celoti pripravljeni za uresničitev največje državne naložbe.

A se vam ne zdi to nelogično, da zdaj, ko so »uvedeni« v delo eden od turških izvajalcev – Yapı Merkezi po Balkanu in Sloveniji išče delavce, ki mu jih kot kaže primanjkuje.

Nam se to ne zdi logično! Ravno nasprotno! Zdi se nam neresno, da nekdo, ki bo dobil državni denar, ni še povsem pripravljen za tako pomemben projekt, ki ga država ni bila sposobna izpeljati v zadnjih tridesetih letih, torej v času svoje celotne samostojnosti .

Da se izbrani izvajalci lotevajo izgradnje 2. tira na tak način, se z razlogom zastavlja vprašanje, a so pri izbiri sploh imeli verodostojne dokaze, da so usposobljeni za izvedbo tako zahtevnih del brez lastnega kadrovskega potenciala. Kot kaže ne! Dejstvo je namreč, da je kadrovski bazen z ustreznim in usposobljenim gradbenim kadrom na področju Balkana, da ne govorimo o Sloveniji, že davno izčrpan. Torej zdaj, ko bi morali graditi z vso angažiranostjo, oni iščejo kader, kot oni iz reka, ki je iskal iglo v senu.

Vidite, zato naša trditev, in ne ugibanje, da 2. tir ne bo samo drugi “TEŠ6”, ampak morda celo “2XTEŠ6”. Zanimivo, mar ne?/Pripravil J. Temlin/Foto: arhiv LN/