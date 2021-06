Covid-19: Slovenija vse bolj »zelena«, a še ne povsem

Ljubljan, 20. junij 2021 – Včeraj, 19. junij, je bilo opravljenih 1.059 PCR-testov– okuženih pa je bilo 26 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 2.5–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 9.532 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 102. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 37 oseb. Doslej je umrlo 4.412 oseb, od tega včeraj NOBEDEN. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb po podatkih Sledilnika je za včeraj znašalo 76. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev pa 75.

Znano je, da so se države EU dogovorile o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo koronavirusa, ki je na voljo na spletu in kot elektronska mobilna aplikacija – Re-open EU. Ta vključuje barvno oznako za razvrstitev regij na podlagi epidemioloških razmer v teh regijah.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 18. 6. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1.059 PCR/ 9.532hitrih testov

– Št. pozitivnih: 26

– Št. hospitaliziranih: 102

– Št. oseb na intenzivni negi: 37

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:6

– Št. umrlih:NOBEDEN

– 7-dnevno povprečje okužb:76

Pregled po regijah in občinah – https://covid-19.sledilnik.org/embed.html#/sl/chart/Map

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so doslej v Sloveniji z najmanj enim odmerkom proti covidu-19 cepili 799.238 ljudi, polno cepljenih pa je več kot 593.482 ljudi.

Kot je včeraj, 19. junija, napovedal premier Janez Janša, bo od ponedeljka v Sloveniji mogoče ob cepljenju izbirati med cepivi proti covidu-19, saj je zalog dovolj. Na voljo so cepiva štirih različnih proizvajalcev – Moderne, Pfizerja in BioNTecha, AstraZenece ter Johnsona & Johnsona.

Stanje na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem po testiranju zabeležili 84 okuženih oseb. Zaradi covidia-19 je doslej na Hrvaškem umrlo 8.170 oseb, včeraj 1.

Na Hrvaškem bodo s prvim julijem lahko organizirani množični dogodki brez časovne omejitve trajanja in števila ljudi, če bodo imeli vsi udeleženci digitalna covidna potrdila.









Avstrija: V Avstriji se stvari umirajo, a velja dodati, da v glavnem mestu pristojne skrbi nalezljiva varianta Delta, ki povzroča zaskrbljenost v mestni hiši s sklicevanjem na primer Lizbone. Kot je že znano, pa je doslej (trenutje je tako) na ravni države, in sicer:

Pravilo 3-G ostaja – pri nas se to imenuje pravilo PCT (dvojno cepljenje/prebolelost covid in eno cepljenje/PCR (72 ur)ali hitri test (48 ur/

Policijska ura bo ukinjena. Nočno gostinstvo, klubi se lahko odprejo. Od 22. julija tam ne bo nobenih osebnih omejitev. Ponovno se lahko odvijajo poroke in ples.

1-metrska razdalja v gostinstvu odpade.

Tudi zahteva za registracijo ne bo več potrebe (to je, da se morate v lokalu, prijavili s QR kodo ali s posebnim obrazce, dokaz 3-G/PCT)

Veliki dogodki bodo spet potekali brez omejitev in brez omejitev zmogljivosti.

Ponovno so možni koncerti, “prireditve s stoječim prostorom” .

Otroci, mlajši od 12 let, ne potrebujejo več testov

Maske FFP2 boste lahko nadomestili z zaščito za usta in nos .

Maska FFP2 je obvezna samo v bolnišnicah in domovih za ostarele.

Od 22. julija bodo nadaljnji uvodni koraki. Zaščita ust in nosu v javnem prevozu in na vsakdanjih mestih, kot so supermarketi, banke in lekarne.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosed

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN