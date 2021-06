Album ‘Iz4Kani skorlajv’ je zunaj!

Ljubljan, 21. junij 2021 – Hamo & Tribute 2 Love so pretekli konec tedna v svet poslali nov album ‘Iz4Kani skorlajv’. Album je izšel v digitalni različici in na vinilu, uraden dan izida pa je bila sobota, 19.6.2021, na dan njihovega prvega (in razprodanega!) koncerta po dolgem času.

Album ‘Iz4Kani skorlajv’ je na nek način album iz karantene. Njegova pot do občinstva sega pravzaprav v leto 2019, ko je izšel album ‘4K’. Ker je bil že čas, da Hamo & Tribute 2 Love predstavijo tudi akustični pogled na lastno muziko in ker se je tej želji banda odzvalo tudi občinstvo. Kmalu se je bandu zimski čas zapolnil z akustičnimi koncerti. In ker je bil album ‘4K’ še svež, je bilo logično, da bodo na teh koncertih igrali prav akustične različice skladb iz pravkar izdanega albuma. Hamo & Tribute 2 Love so izklopili kable, se vrnili k osnutkom skladb, jih slekli in preoblekli v novo, akustično različico.

Prvi izštekan koncert se je zgodil v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. In ker je bil koncert tako dober, surov in tako nenavadno magičen, so Hamo & Tribute 2 Love po njem sklenili, da bodo prihajajoče koncerte snemali in izdali live album. Dva koncerta sta se sicer res še zgodila, a materiala jim ni uspelo posneti, nato pa so se naša življenja ustavila. Hamo & Tribute 2 Love so tako naredili edino, kar so lahko – skladbe za album ‘Iz4Kani skorlajv’ so v živo posneli v studiu, brez občinstva. ”Ni lajv, je pa skor lajv. Kot leto življenja z virozo. Ni življenje, je pa skor življenje. Dokument časa,” o albumu pravi Matevž Šalehar – Hamo.

Album, ki je 19.6. izšel na vinilu in v digitalni različici, so Hamo & Tribute 2 Love umestili 8 skladb, ki jih v svoji studijski različici že poznate. Prva med njimi je ‘Lažnivec (Povej ej)’, ki jo je bend v svet poslal pred kratkim kot prvi single iz albuma. Lažnivcu sledijo še skladbe ‘Naprej’, ‘Prva vrsta’ in ‘Zbudi me iz dna’ na strani A, na strani B pa najdete nove, skorlajv različice skladb ‘Ta zadn zemljan’, ‘Pomlad’, ‘Svoboda’ in ‘Lepe stvari’.

Na dan izida albuma ‘Iz4Kani skorlajv’ so Hamo & Tribute 2 Love po dolgem času stali na odru. Kljub še vedno veljavnim omejitvam glede števila obiskovalcev se pravzaprav ni slišalo, da je pred odrom manj ljudi, kot bi jih lahko bilo. Razprodanega koncerta se je res udeležilo dobrih 4sto ljudi, a slišati je bilo, kot da jih pod odrom stoji vsaj še 4x toliko.

Pred Hamo & Tribute 2 Love je koncertov polno poletje, ki se ga se že iskreno veselijo.

Prisluhnete jim lahko še:

26.06. – Čarobno mesto, Domžale

17.06. – Soboški dnevi, Murska Sobota

01.07. – Festival Lent, Maribor

02.07. – Rock Dravograd, Dravograd

08.07. – Letno gledališče Limberk, Griže

10.07. – Pivo in cvetje, Laško

17.07. – Wkrwglca, Sežana

23.07. – Grajski park, Polhov Gradec

24.07. – Kostanjevica na Krki

06.08. – Letno gledališče Khislstein, Kranj

14.08. – Letni kino Arrigoni, Izola

27.08. – Poletje v Špitalu, Celje

28.08. – Dvorec Lanthieri, Vipava