Legendarno zračno plovilo Goodyear Blimp tudi v Sloveniji

Kranj, 24. junij 2021 – Legendarno zračno plovilo Goodyear Blimp bo v sklopu svoje evropske turneje obiskalo tudi Slovenijo. Na nebu ga bomo imeli priložnost uzreti 20. julija, ko bo na letališče Lesce pri Bledu pripotoval iz Italije, 21. julija pa bo celoten dan namenjen izvajanju poletov nad Bledom, Kranjem, Škofjo Loko in Ljubljano.

Goodyear Blimp je skozi svojo več kot 100-letno zgodovino postal svetovno znana ikona in nenadomestljiva stalnica športnih in drugih prireditev. Po lanskem povratku na evropsko nebo ga v letošnjem poletju čaka pestra turneja, v sklopu katere bo poleg dirkaških prizorišč obiskal še izbrane evropske države, med njimi tudi Slovenijo.

Letošnja evropska turneja je sicer že v polnem razmahu, saj se je Blimp v začetku junija mudil na slovitem nemškem dirkališču Nürburgring, kjer je beležil dogajanje na dirkah WTCR, že ta konec tedna pa bo gostoval v Veliki Britaniji. Tam ga na londonskem dirkališču Brands Hatch čaka spremljanje dirke turnih avtomobilov na prvenstvu British Touring Car Championship (BTCC).

Julija bo Blimp obiskal sosednji Milano in v okviru svetovnega prvenstva FIA v vztrajnostnem dirkanju spremljal dirko 6 ur Monze. Nato pa ga bo pot ponesla v Slovenijo, kjer ga bomo imeli priložnost pobliže spoznati 21. julija. Tisti, ki se bodo na ta dan zazrli v nebo in zagledali ikonično plovilo v prepoznavni modri in rumeni barvi, bodo nedvomno prijetno presenečeni. Goodyear Slovenija bo na letališču v Lescah pri Bledu, če bodo vremenske razmere dopuščale, organiziral edinstvene panoramske polete z Blimpom nad Blejskim jezerom, Kranjem, Škofjo Loko in tudi našo prestolnico.

Po gostovanju v Sloveniji se bo Blimp podal še v Varšavo, na Danskem pa bo posnel dirko novega prvenstva električnih turnih avtomobilov PURE ETCR. Svojo turnejo bo konec avgusta v velikem slogu zaključil z epsko vzdržljivostno dirko 24 ur Le Mansa.

Blimp bo z zagotavljanjem spektakularnih zračnih posnetkov številnih dirkaških spopadov še dodatno utrjeval Goodyearov položaj v svetu motošporta, hkrati pa s preleti različnih mest ponesel Goodyearove barve širom Evrope.









Gre za edino zračno plovilo na svetu, ki se lahko zavrti okoli svoje osi Goodyear Blimp, ki je prisoten v Evropi, je zračno plovilo Zeppelin NT. Gre za največje poltogo zračno plovilo na svetu, saj v dolžino meri več kot 75 metrov, visoko pa je skoraj 18 metrov. Blimp lahko brez težav leti na višini 3.000 metrov, lebdi nad določeno točko in preleti kar tisoč kilometrov. Poganjajo ga trije motorji z 200 konjskimi močmi, ki mu omogočajo hitrosti do 125 kilometrov na uro. Poleg velikega dosega in nizkega hrupa je Blimp odlična platforma za zračne posnetke, še posebej na športnih dogodkih. Več informacij o prihodu Goodyear Blimpa v Slovenijo lahko najdete na tej aktivni POVEZAVI

