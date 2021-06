SLOVENIJA, 25. junij 2021 – Danes naša domovina praznuje 30-obletnico samostojnosti. Da je tako, si zaslužijo poklon pokončne Slovenke in Slovenci in naši pragmatični sodržavljani, ki so veliko zgodovinsko dejanje uresničili 25. junija 1991.

Danes, 30 let potem ni potrebe in ne osnove, da si kdor koli pripenja večjo medaljo od drugega. Medalja namreč ni dokaz, je le simbol, ki pa ne more nadomestiti tega, kar je stoletja hotelo srce in pragmatičen um.

Zato danes, ko obeležujemo svojo 30. obletnico ni osnov za delitve! Danes, 25. junija 2021 je dan, ko se lahko ozremo na prehojeno pot. Pogledamo z vrha našega očaka Triglava in si rečemo: To, kar smo postorili dobro je pohvalno, to kar smo naredili narobe bomo popravili in to kar si želimo bomo v prihodnosti ustvarili.

Da! Čas je za povezovanje napredno mislečih, ki bodo dojeli, da lahko storimo za Slovenke in Slovence z našimi pragmatičnimi sodržavljani vsi skupaj pravi korak v prijazno bodočnost za vse, ki bodo podpirali takšna pozitivna prizadevanja. Tisti, ki je ne, da so delitve in puhloglavost osnova družbe, pa bo slej kot prej večina izločila.

Zato ni pomembno, koliko si star, pomembno je, kako si napreden! Srečno Slovenija!/Pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv