(Ne) komentar ob obeleževanju 30-letnice Slovenije

Ljubljana, 26. juniji 2021 – Različni mediji so vam včeraj, 25. junija, in danes, 26. junija, posredovali različna sporočila, objave in komentarje ob 30-letnici samostojne Slovenije. Prav je, da ste seznanjeni z različnimi pogledi, kako nekateri vidijo nastanek naše države, seveda ob pogoju, da dejstev ne prikrajajo po svoje.

Tudi mi smo mislili na široko razpredati o dogodkih, ki so nam omogočili, da smo 25. junija 1991 lahko rekli: DA, SLOVENIJA JE SAMOSTOJNA DRŽAVA!

A smo nato zaznali posnetek (delček včerajšnje proslave), katerega osnova je slovenska himna, pripravil pa ga je znameniti slovenski režiser, scenarist ter kulturni ustvarjalec Mitja Okorn. In, ko smo si ga podrobno ogledali, smo si dejali, nič ne bomo razpredali in (ne) komentirali včerajšnje proslave, saj je Mitja Okorn povedal s svojim prispevkom vse.

Naša himna, pod režijsko taktirko Mitje Okorna: »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak… (Po obliki gre za likovno pesem, ki simbolično poudarja slovensko miroljubnost in odprtost v svet. Zdravljica je pesem, ki jo je France Prešeren napisal novembra 1844)«, pove vse! In predvsem to, da prispevek ne potrebuje posebnih zapisov in razlag.

Režiser Mitja Okorn je s ponazoritvijo slovenske himne povedal vse, kaj se je zgodilo, da je Slovenija danes samostojna država! Država, kjer so dovoljeni različni pogledi, a ne dejanja, ki bi našo himno postavljala izven konteksta in namena, ki ga je izrazil največji slovenski pesnik. Prešeren jo je namreč napisal za razsodne, in ne za nerazsodne ljudi.

In še to! Dejstvo je, da Zdravljica v družbi evropskih himn izstopa v pozitivnem smislu. Njeno sporočilo presega nacionalizem: prav v predzadnji kitici (Žive naj vsi narodi) pesem doseže vrh v opevanju vrednot miru, strpnosti in sodelovanja med narodi./Pripravil: Janez Temlin/