V Cankarjevem domu se bo jutri začel trinajsti Kulturni bazar

Ljubljana, 28. junij 2021 – Jutri, 29. junija 2021 se v Cankarjevem domu začel trinajsti Kulturni bazar. V uvodu velja dodati, da se ga boste udeležili tudi v živo, pripravljajo pa ga Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za okolje in prostor pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve pa je Cankarjev dom v Ljubljani.

Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2021 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …). Osrednja tema programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.

Letošnji plenarni govorec bo Jurij Krpan, umetniški vodja zavoda Kersnikova, s predavanjem Kreativni trki med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo. Sklepna prireditev Kulturnega bazarja 2021 bo plesna predstava Memememe koreografa in plesalca Jana Rozmana.

Poleg teoretskih in praktičnih spoznanj strokovnjakov, kakovostnih kulturnovzgojnih projektov ter predstavitev kreativnih partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami, boste skozi program spoznali tudi možnosti za povezovanje kulturno-umetnostne vzgoje z drugimi področji. Poudarek bo na mednarodnem letu sadja in zelenjave, s prehrambnega, kmetijskega, zdravstvenega, vzgojno-izobraževalnega in kulturnega vidika.

Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno vsebinam, ki povezujejo umetnost, znanost, tehnologijo in izobraževanje. Torej zada veste, kaj vas čaka od jutri, 29. junija 2021, bo med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani./objavo pripravila: Alenka Temlin Seme/Foto: press prireditelji/