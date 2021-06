Covid-19: Minister za zdravje Poklukar prosi vse, ki se še niso cepili, da to storijo

Ljubljan, 29. junij 2021 – Včeraj, 28. junij, je bilo opravljenih 1643 PCR-testov– okuženih pa je bilo 35 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 2,1–odstotkov). Opravljenih je bilo kar 27.435 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 71. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 19 oseb. Doslej je umrlo 4.417 oseb, od tega včeraj NIČ osebi. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa je 29.

Minister za zdravje Poklukar prosi vse, ki se še niso cepili, da to storijo, saj nas zaradi mutacije »delta« lahko prizadene četrti val epidemije. “Delta različica je glavna grožnja mirnemu poletju in normalni jeseni. Z vsemi sredstvi se pripravljamo na četrti val epidemije. Tukaj ni več vprašanje, ali, ampak kdaj bo ta prišel,” pravi minister za zdravje Janez Poklukar.

In državljanu? Kar nekaj je takšnih, ki še vedno menijo, da njih ne more virus prizadeti (to dokazuje veliko števili hitrih testov). Dejstvo je, da je to napačno razmišljanje.

Evropske države VKLUČNO s Slovenijo se intenzivno pripravljajo na 1. julij, ko se bo začelo izdajati digitalno potrdilo za potovanje, ki bo za območje EU-ja zagotavljalo dokaj enostaven prehod evropskih mej.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 28. 6. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1.643 PCR/ 6.644 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 35

– Št. hospitaliziranih: 71

– Št. oseb na intenzivni negi: 19

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:6

– Št. umrlih: NIČ

– 7-dnevno povprečje okužb:29

Pregled po regijah in občinah – https://covid-19.sledilnik.org/embed.html#/sl/chart/Map

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 815.839 ljudi, z vsemi odmerki pa 650.978.

Na cepljenje proti covidu-19 se lahko prijavite prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, se ni treba ponovno naročati prek nove aplikacije saj bodo vaši podatki o prijavi že v sistem.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Stanje na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 14 okuženih oseb. Doslej življenje zaradi virusa covid-19 na Hrvaškem umrlo 8.213 oseb.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 29 novih okuženih oseb. Pri naših severnih sosedih je doslej življene zaradi covid-19 izgubilo 10.702, včeraj prvič po dolgem času niso zabeležili nobene smrtne zardi covid-19. N

Od 1. julija bodo v Avstriji veljalo kar nekaj sprostitev, in sicer:

Pravilo 3-G ostaja.

ostaja. Policijska ura bo ukinjena. Nočna ponudbe hrane bo omogočena, klubi se lahko odprejo. Od 22. julija ne bo nobenih osebnih omejitev. Ponovno se lahko odvijajo poroke in plesi.

Nočna ponudbe hrane bo omogočena, klubi se lahko odprejo. Od 22. julija ne bo nobenih osebnih omejitev. Ponovno se lahko odvijajo poroke in plesi. 1-metrska razdalja v restavracija in gostinskih lokalih, se razme tudi v hoteli se ukinja. Registracija ob vstopu v lokale ne bo več potrebna.

Veliki dogodki bodo spet potekali brez omejitev in brez omejitev zmogljivosti.

bodo spet potekali brez omejitev in brez omejitev zmogljivosti. Otroci, mlajši od 12 let, ne potrebujejo več testov

Maske FFP2 se lahko nadomestijo z zaščito za usta in nos se ukinja, kot edina pravilna zaščita.

se ukinja, kot edina pravilna zaščita. Maske FFP2 bodo obvezne samo v bolnišnicah in domovih za ostarele.

v bolnišnicah in domovih za ostarele. Od 22. julija bodo nadaljnji uvodni koraki. Zaščita ust in nosu v javnem prevozu in na vsakdanjih mestih, kot so supermarketi, banke in lekarne bodo spet obvezne.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosed

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN