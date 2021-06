Pri Mladinski knjigi izšel zajeten sveženj zanimivih knjig za poletno branje

Ljubljana, 29. junij 2021 – Pri Mladinski knjigi je te dni, torej tik pred pravimi dopusti, izšel zajeten sveženj prevodnih leposlovnih del za odrasle, ki so v izboru za letošnje poletno branje.

V zbirki Roman sta izšli dve knjigi: avtobiografski roman Čigav si bosansko-nemškega pisatelja Saše Stanišića, dobitnika glavne nemške književne nagrade, ki ga je prevedla Urška P. Černe in uredila Darja Marinšek, druga knjiga je z nagrado EU za književnost ovenčani roman Ljubezensko pismo v klinopisu češkega pisatelja Tomáša Zmeškala, ki ga je prevedla Nives Vidrih in uredil Andrej Ilc.

V zbirki Kapučino, ki jo ureja Darja Marinšek, sta prav tako izšli dve deli: pretresljiv roman o stiskah mehiških beguncev Ameriška tla ameriške avtorice Jeanine Cummins, ki ga je prevedla Danica Križman, ter Prijazna soseska ameriške avtorice Therese Anne Fowle. Knjigo je prevedel Andrej Hiti Ožinger.

Poletje bo zanimivo tudi za ljubitelje kriminalnih romanov, saj so v zbirki Krimi, ki jo ureja Nataša Müller, izšli kar trije novi naslovi: težko pričakovani samostojni kriminalni roman norveškega pisatelja Joja Nesbøja Kraljestvo, ki ga je prevedla Petra Piber, nova knjiga iz serije kriminalnih romanov z inšpektorjem Ewertom Grensom TOK–TOK švedskega pisatelja Andersa Roslunda v prevodu Tine Stanek ter nova kriminalna serija – prvenec britanskega avtorja Josepha Knoxa Sirene, ki ga je prevedel Sergej Hvala.

O romanu Čigav si – Saša Stanišić (1978) je pri štirinajstih letih s starši zbežal pred vojno v Jugoslaviji in iz rodnega Višegrada pobegnil v Nemčijo, se tam vpisal v šolo, se kmalu naučil nemškega jezika in z leti postal pisatelj. Čigav si, njegov četrti roman, je avtobiografska zgodba (oziroma po avtorjevih lastnih besedah »avtoportret s predniki«) o begunstvu, odraščanju migrantskih otrok v Nemčiji in vraščanju v novo kulturo. V žanrskem hibridu o izgubljenih in pridobljenih ljudeh in rečeh, politiki, vojni, družini in ljubezni ustvari pravcati kalejdoskop čustvenih spominov: o jezi, strahu in sreči, o smrti in preživetju. Oziroma, kot zapiše avtor: »To je knjiga, ki govori o prvem naključju našega življenja – ko se nekje rodiš. In o tem, kaj sledi.«

V njegovi podobi dečka, ki je pri štirinajstih letih izgubil dom, se plasti celotna izkušnja begunstva. Naslikana z neusmiljeno ostrino, obenem pa neustavljivim humorjem, Stanišićeva pripoved presega preteklost in se zazira v prihodnost, z upanjem zase in prihodnje generacije: Ni važno, od kod si. Čigav si. Važno je, kam greš. Velja vedeti še to – Prevod: Urška P. Černe; Število strani: 328; Cena: 32,99 EUR

O romanu Ljubezensko pismo v klinopisu – Češki pisatelj Tomáš Zmeškal (1966) v svojem uspešnem prvencu iz leta 2008 na ozadju burne zgodovine druge polovice dvajsetega stoletja splete ljubezensko zgodbo med Josefom in Květo. Pisateljeva pozornost je osredotočena na to, kako zgodovinske silnice vplivajo na življenje posameznika in kakšne osebne drame lahko to povzroči. Velja vedeti še to – Prevod: Nives Vidrih; Število strani: 376; Cena: 32,99 EUR

O romanu Ameriška tla avtorice Jeanine Cummins – Gre za pretresljivi roman o stiskah mehiških beguncev, ki si prizadevajo ubežati neperspektivnemu ali celo pogubnemu domačemu okolju in prečkati ameriško mejo, je v ZDA že pred izidom dvignil veliko prahu, takoj postal mednarodna uspešnica, v svoj knjižni klub ga je uvrstila tudi Oprav Winfrey.

Vsi v hiši in na vrtu so mrtvi, žrtve mehiškega mamilarskega kartela. Vsi razen Lydie in njenega osemletnega sina Luca, ki se skrita v kopalnici uspeta rešiti. Za zdaj.

Lydia ve, da šef kartela ne bo odnehal, dokler se ne maščuje nad celo njeno družino, in ostane ji ena sama pot – beg v ZDA. Tako se začne njuno tvegano potovanje iz nevarnega Acapulca, prek tajnih varnih hiš, begunskih zbirališč in streh drvečih vlakov, ki hitijo na sever, stran od dežele, kjer ju čaka smrt, v deželo, kjer ju čaka neznano kaj. Velja vedeti še to – Prevod: Danica Križman; Število strani: 328; Cena: 34,99 EUR

O romanu Prijazna soseska – Uveljavljena ameriška pisateljica Therese Anne Fowler v Prijazni soseski nastavi ogledalo rasizmu, ki je zažrt v temelje naše družbe. Roman je takoj po izidu postal uspešnica New York Timesa in ena Amazonovih najboljših knjig leta 2020.

Valerie je vdova in mama samohranilka; s sinom Xavierjem živita v udobni meščanski hiši v Severni Karolini. Valerie je univerzitetna učiteljica, njen nadarjeni sin Xavier si je zagotovil štipendijo in jeseni odhaja študirat. Na začetku poletja se na drugo stran žive meje priseli nova družina, Whitmanovi, in med njihovo najstniško hčerko Juniper in Xavierjem vzklije tajna romanca. Zakaj tajna? Xavier se boji posledic, če bi za razmerje izvedel Juniperin oče Brad. Xavierjeva mama je namreč temnopolta, Xavier pa je sin rasno mešanih staršev. In kar naenkrat postane to povsem druga zgodba. Velja vedeti še to – Prevod: Andrej Hiti Ožinger; Število strani: 368; Cena: 32,99 EUR

O romanu Kraljestvo – Norveški pisatelj Jo Nesbø se je proslavil s serijo kriminalk o inšpektorju Harryju Holeju. Kraljestvo je njegov najnovejši in težko pričakovani samostojni roman, ki žanje izvrstne kritike.

Visoko v gorah je samotna kmetija in na njej živi Roy. V vasi ima bencinsko črpalko in bolj kot ljudje ga zanimajo ptice. Enolično življenje dobi nov zagon, ko se domov vrne mlajši brat Carl. Nista se videla, odkar je pred petnajstimi leti po tragični smrti staršev odšel v ZDA.

Carl s seboj pripelje privlačno ženo, arhitektko, in skupaj imata velike načrte za domači kraj. Na družinskem zemljišču bosta postavila hotel, obogateli pa ne bodo le onadva in Roy, to bo tudi preporod od sveta pozabljene vasi. Roy stoji bratu ob strani, toda njegov mir je porušen, saj se v velikopoteznih načrtih kmalu pokažejo razpoke, na dan pa počasi prihajajo tudi dolgo zakopane družinske skrivnosti.

Jo Nesbø (1960) je nekdanji nogometaš in ekonomist, občasen glasbenik in eden najpomembnejših avtorjev kriminalnih romanov na svetu. V prvencu Netopir je ustvaril lik genialnega policista Harryja Holeja, ki je potem nastopil še v 11 romanih.

Ti so mu prinesli vrsto mednarodnih nagrad in naziv kralja skandinavskega noirja. Doslej je po svetu prodal več kot 50 milijonov izvodov knjig v 50 jezikih. Velja vedeti še to – Prevod: Petra Piber; Število strani: 536; Cena: 34,99 EUR

O romanu TOK-TOK – Švedskega pisatelja Andersa Roslunda poznamo po nagrajenem kriminalnem romanu Tri sekunde, ki ga je napisal skupaj z Borgejem Hellstromom. Po Hellstromovi smrti Roslund nadaljuje uspešno serijo kriminalnih romanov z inšpektorjem Ewertom Grensom. V napeti kriminalki TOK–TOK nastopata stara znanca iz nagrajenega kriminalnega romana Tri sekunde.

Pet rdečih svečk na torti. Pričakovanje. Kako naj bi Zana vedela, da ji bo ta dan spremenil življenje? Ewert Grens vstopi v stanovanje sredi Stockholma in vanj udari vonj po pokvarjeni hrani ter nečem veliko hujšem. Tistega, na kar naleti, nikoli ne pozabi.

Skoraj dvajset let zatem se spet znajde v istem stanovanju. Nekdo se je vrnil, nekdo, ki išče Zano. Na drugem koncu mesta Pietu Hoffmanu, Ewertovemu staremu znancu in nekdanjemu policijskemu infiltratorju, grozi nevarnost. Nekdo se je dokopal do kočljivih dokumentov iz časov, ko je sodeloval s policijo, in le še vprašanje časa je, kdaj se bo spravil nad njegovo družino. Velja vedeti še to – Prevod: Tina Stanek; Zbirka: Krimi; Število strani: 496

O romanu Sirene – Joseph Knox je s prvencem Sirene navdušil britanske bralce, kritiki pa so ga razglasili za eno najobetavnejših imen britanskega kriminalnega romana. Uspešnica je že dobila nadaljevanji, Smehljaj smrti in Mesečnik, obeta pa se ji tudi televizijska priredba.

Manchester, nekoč cvetoče industrijsko mesto, propada, v njem se razrašča kriminal. Aidan Waits je prekršil policijski kodeks in je pri šefu v nemilosti, obenem pa je pravi človek za to, da se prek prijateljstva z eno od siren – deklet ki po nočnih lokalih pobirajo denar od preprodaje mamil – infiltrira v ožji krog mamilarskega šefa Carverja. Iz njegovih krempljev mora rešiti poslančevo hčer, ki je padla pod vpliv mamil.

Naloga se zdi nemogoča, saj je Carver fascinanten moški, ki dekleta zvabi v svoj krog in jih ne izpusti. Kaj kmalu se Waits zave, da je zabredel pregloboko, policija dvigne roke nad njim in prepuščen je lastni iznajdljivosti. Velja vedeti še to – Prevod: Sergej Hvala; Število strani: 456; Cena: 34,99 EUR

Torej zdaj veste, kaj vse si lahko pripravite za dopust in si zagotovite zanimivo poletno branje, ki jih je pripravila za vas založba Mladinska knjiga.