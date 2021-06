Ljubljana, 30. junija 2021 – Ljubljana bo od 28. do 31. julija v znamenju 62. Jazz festivala, torej bo spet ponovno v središču ustvarjalnosti in druženja. Kot so sporočili organizatorji, bo glasbena skupnost spet deležna spoznavanja, ozaveščanja, preverjanja ter deležna vpogleda v nove zamisli in seveda odnosa do preteklosti ter skupne prihodnosti. To je čar glasbenih festivalov. In organizatorji že 62. Jazz festivala močno verjamejo, da je Jazz festival Ljubljana eden izmed njih. No, pa si oglejmo česa bodo deležni obiskovalci 62. Jazz festivala:



New York v Ljubljani – Četrtek 29. 7. ob 23.00 – Simulacrum feat. John Medeski, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski /glasba John Zorn/

John Medeski, orgle; Kenny Grohowski, bobni, tolkala, konge; Matt Hollenberg, električna kitara

Simulacrum – najbolj ekstremen trio z orglami hammond vseh časov – je še en divji novi projekt newyorškega alkimista Johna Zorna, ki v svojem šestem desetletju nadaljuje raziskovanje novih svetov in novih sestavov.

Dramatične prekomponirane skladbe se razvijajo s filmsko logiko. Ta žanrsko neulovljiva glasba se izmika opredelitvam, dotakne se metala, jazza, minimalizma, atonalnosti, noisa in drugega. Strastna igra nenavadnega vsezvezdniškega tria John Medeski (MMW), Matt Hollenberg (Cleric) in Kenny Grohowski formira močno in navdušujočo glasbo, ki poudari MENTALNO (noro, zmešano oz. miselno, duševno) v eksperimentalnem. Fenomenalno! Klub CD, 15 EUR



Petek 30. 7. ob 23.00 – Brian Marsella klavir solo – Pianist, skladatelj, vodja različnih bendov in pedagog Brian Marsella je vzhajajoča zvezda newyorške glasbene scene. Kot pianist je obenem virtuozen in drzen; kritik Peter Margasak njegov slog opisuje kot »preigravanje tipk Herbieja Nicholsa ali Buda Powella z nadzvočno hitrostjo«. Marsella se je med odraščanjem v zvezni državi Pensilvanija (Bucks County) po posluhu naučil igrati na klavir, ob poslušanju očetovega igranja na saksofon in vibrafon. Spoznali smo ga tudi na koncertih v Sloveniji (s Trevorjem Dunnom in Kennyjem Wollesenom) ter v zasedbi Banquet of the Spirits. Je nepogrešljiv člen maratonov in drugih projektov Johna Zorna. Lani je za Jazz festival Ljubljana posnel ekskluzivni koncert za predvajanje na spletu, tokrat nas bo razveselil v živo. Klub CD, 15 EUR



Sobota 31. 7. ob 20.00 – Chaos Magick feat. John Medeski, Brian Marsella, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski /glasba John Zorn, svetovna premiera/

Brian Marsella, električni klavir; John Medeski, orgle; Kenny Grohowski, bobni, tolkala, konge; Matt Hollenberg, električna kitara

Nič ni res – vse je dovoljeno!

Čarovnija kaosa (Chaos Magick) je sodobna magična praksa, utemeljena na filozofiji umetnika in okultista Austina Osmana Spara. Je izjemno inkluzivna ter se napaja pri delu Williama Burroughsa, Roberta Antona Wilsona, Aleisterja Crowleyja in številnih drugih čarodejev, na katere je vzajemno vplivala. Tako navdahnjen John Zorn v eklektičnem novem kvartetu Chaos Magick združuje člane tria Simulacrum, svoje najbolj udarne zasedbe 21. stoletja, s posebnim gostom Brianom Marsello na električnem klavirju. Hitro tempiran, improvizacijski in intenzivno zavzet kvartet zajema iz klasike, jazza, funka, improvizacije, metala in še česa. Ta glasba je še bolj nora od Electric Masade – nepogrešljivo za vse ljubitelje nedoumljivega!

Park Sveta Evrope (pri CD), Glavni oder, prosti vstop

Nastopajoči bodo prišli kar iz trinajstih držav, na kar smo ob pandemiji še posebno ponosni. Večino koncertov bomo izvedli v Parku Sveta Evrope in bodo brezplačni, medtem ko bo šest koncertov v dvoranah plačljivih. Več o festivalu pa najdete tudi na tej aktivni povezavi – 62. Jazz festival/Objavo pripravila: LN/ATS/Foto: press