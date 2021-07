Prebrali smo za vas – Ljubice in kraljice – Ženske na oblasti

Ljubljana, 4. julij 2021 – V tej vročini smo se, se razume v senci, lotili branja zanimive knjige z naslovom Ljubice in kraljice – Ženske na oblasti. Gre za verodostojno zgodovinsko beležko o nekaterih najvplivnejših ženskah s francoskih in drugih evropskih dvorov.

Knjigo je napisala priznana italijanska avtorica, esejistka in literarna kritičarka Benedetta Craveri. Gre za profesorico na Univerzi s. Orsole Benincasa v Neaplju, kjer predava družboslovne vede, kot pridružena profesorica pa sodeluje tudi s pariško Sorbono. Benedetta Craveri se je specializirala za študij življenja intelektualcev v francoskih salonih ter na dvorih različnih kraljev in je tako odlična poznavalka obdobja evropskega neoklasicizma.

Morali smo vam predstaviti Benedetto Craveri, in sicer zato, da veste, da branje njene knjige Ljubice in kraljice omogoča zelo verodostojno spoznavanje evropskih dvorov, ki jih predstavi s poudarkom zakulisja kraljevskih hiš, predvsem pa življena, ljubezni, sovraštva, spolnosti, materinstva, kulture ter vere in politike, ki so zaznamovali tudi naš skupni prostor in čas.

Čas v katerem so Katarina Medičejska, Margareta Valoijska ‘kraljica Margot’, Diane de Poitiers, Marija Terezija Avstrijska, Athenais de Montespan, Marija Leščinska, madame de Pompadour in Marija Antoaneta, pa ne samo one…zaznamovale svetovno zgodovino kot ženske. Ženske, ki so krojile evropsko in svetovno zgodovino, v enaki meri kot katerikoli vladar, kralj, politik ali vojščak.

Krojile, včasih kot vladarice ali pa pomembne dvorne dame, pa tudi kot spletkarske ljubice in vplivne svetovalke v senci. A vselej so to delale ambiciozno, strastno, dostojanstveno, no pa tudi pretanjenostjo ostrega duha in z neizrekljivo karizmo, o kateri so govorili še prihodnji rodovi.











Knjiga Ljubice in kraljice se bere kot intimna dnevniška izpoved, ki bralcu omogoča vpogled v čas, ki so ga zaznamovale ženske, ki so vedele, kaj je biti ljubica in kraljica in tudi kaj pomeni biti ženska na oblasti.

Res zanimivo delo, ki bi ga morale prebrati ženske, ki jih sedanji moški na oblasti, uvrščajo na neke prisiljene sezname za »napredovanje« žensk, da bi te postale pomembnejši del družbene strukture.

In ko boste knjigo prebrali, knjigo je založila Cankarjeva založba, boste spoznali, vsaj kako dokazuje avtorica Benedetta Craveri, da so si nekoč ženke izborile položaj same. Je pa res, da s svojim “prijemi”. Preverite, kako!/Alenka T. Seme/Foto: LN